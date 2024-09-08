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Почему завтрак с картофелем может помочь похудеть

Как избавиться от лишнего веса с помощью картофеля
1:23
Еда

Продукт, который раньше не рассматривали как подходящий для диетического питания, может помочь избавиться от жировых отложений в проблемных зонах, включая талию и живот. Исследователи советуют не полагаться на "легкие" блюда, а обратить внимание на более сытную еду, которая помогает избежать переедания в течение дня.

Как избавиться от лишнего веса с помощью картофеля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важную роль в похудении может сыграть картофель, который обычно исключают из рациона. На самом деле, у картофеля высокий индекс насыщения, значительно выше, чем у многих диетических продуктов. Особенно полезными являются блюда из вареного и запеченного картофеля. Они позволяют надолго сохранить чувство сытости, что способствует снижению веса.

Специалисты рекомендуют включать картофель в меню на завтрак, заменяя привычные каши. Об этом сообщает издание Pronews. gr со ссылкой на исследования.

Известный диетолог Алексей Ковальков считает, что завтрак с овсянкой не является оптимальным решением. Овсянка лучше подходит для утреннего приема пищи перед тренировками, но не для полноценного завтрака, который должен обеспечивать длительное насыщение.

"Моя практика показывает, что те, кто завтракает кашами, уже через пару часов снова испытывают голод", — подчеркнул эксперт.

Уточнения

Диетоло́гия (от греч. δίαιτα — образ жизни и питания, и λόγος — учение) — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях. Другое название диетологии — клиническое питание.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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