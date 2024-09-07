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Как жарить на сливочном масле без пригорания: простой трюк от экспертов

Как не испортить блюда при жарке на сливочном масле
1:06
Еда

Некоторые блюда становятся намного вкуснее, если обжаривать их на сливочном масле, которое придает блюдам аппетитную корочку. Однако молочный жир имеет одно неприятное свойство — он быстро начинает гореть, что может испортить вкус еды и оставить неприятный запах на кухне. Но вовсе не стоит полностью отказываться от жарки на сливочном масле! Кулинарные эксперты предлагают простое решение этой проблемы, которое сохранит натуральный вкус масла и убережет его от пригорания.

Как не испортить блюда при жарке на сливочном масле
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Согласно мнению специалистов, смешивание сливочного масла с растительным помогает предотвратить его быстрое горение. Наилучший вариант — это добавление небольшого количества подсолнечного масла, которое выступает "компаньоном" для сливочного. Но при этом важно не переборщить: растительного масла не должно быть слишком много.

Кулинары советуют сначала слегка смазать сковороду подсолнечным маслом, а затем добавить кусочек сливочного. Таким образом, вы сможете добиться нужной корочки и избежать пригорания.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
Принципиальное отличие сливок от сливочного масла состоит в соотношении жира и воды. Сливочное масло является эмульсией (разновидность дисперсной системы), в которой вода является дисперсной фазой, а жир — дисперсионной средой. В сливках жир является дисперсной фазой, а вода — дисперсионной средой.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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