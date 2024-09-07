Как жарить на сливочном масле без пригорания: простой трюк от экспертов

Как не испортить блюда при жарке на сливочном масле

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые блюда становятся намного вкуснее, если обжаривать их на сливочном масле, которое придает блюдам аппетитную корочку. Однако молочный жир имеет одно неприятное свойство — он быстро начинает гореть, что может испортить вкус еды и оставить неприятный запах на кухне. Но вовсе не стоит полностью отказываться от жарки на сливочном масле! Кулинарные эксперты предлагают простое решение этой проблемы, которое сохранит натуральный вкус масла и убережет его от пригорания.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, CC0

Согласно мнению специалистов, смешивание сливочного масла с растительным помогает предотвратить его быстрое горение. Наилучший вариант — это добавление небольшого количества подсолнечного масла, которое выступает "компаньоном" для сливочного. Но при этом важно не переборщить: растительного масла не должно быть слишком много.

Кулинары советуют сначала слегка смазать сковороду подсолнечным маслом, а затем добавить кусочек сливочного. Таким образом, вы сможете добиться нужной корочки и избежать пригорания.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).

Принципиальное отличие сливок от сливочного масла состоит в соотношении жира и воды. Сливочное масло является эмульсией (разновидность дисперсной системы), в которой вода является дисперсной фазой, а жир — дисперсионной средой. В сливках жир является дисперсной фазой, а вода — дисперсионной средой.



