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Праздничные рулетики из баклажанов с необычной начинкой: удивите гостей

Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой
1:44
Еда

Рулетики из баклажанов — отличная закуска для любого праздничного стола. Большинство хозяйек привыкли к классическому рецепту с сыром, чесноком и майонезом, но можно поэкспериментировать и без этих ингредиентов. Даже без чеснока и майонеза блюдо будет таким же вкусным и питательным. Предлагаем простой и оригинальный рецепт.

Рецепт рулетиков из баклажанов с пикантной начинкой
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Основу начинки составят кедровые орехи, вяленые томаты, сырокопченая говядина, анчоусы, моцарелла и свежий базилик — идеальное сочетание для тех, кто любит насыщенные и необычные вкусы.

Сначала нарежьте баклажаны на тонкие пластинки (примерно 0,5 см) и обжарьте их до появления румяных полосок. Для лучшего результата используйте сковороду-гриль, которая придаст баклажанам красивый вид и нужную текстуру.

Следующий этап — приготовление начинки. Из всех ингредиентов термической обработки требуют только кедровые орехи. Их следует слегка подрумянить на сухой сковороде. Далее смешайте орехи с вялеными томатами и анчоусами, измельчите все это в блендере. Затем добавьте к смеси оливковое масло и специи по вкусу — соль, перец — и снова измельчите. Начинка должна получиться в виде пасты.

Теперь можно формировать рулетики. На обжаренные ломтики баклажана выложите ломтик сырокопченой говядины, затем приготовленную пасту, кусочек моцареллы и листик базилика. Осталось свернуть баклажаны рулетиками и поставить их в холодильник минимум на час перед подачей.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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