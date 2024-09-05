Как сделать замороженный чай: 7 рецептов для согревающих вечеров

Рецепты замороженного чая: как приготовить витаминные кубики

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Замороженный чай — это новый тренд в зимних заготовках, который можно приготовить по собственному вкусу, добавив любимые фрукты, ягоды, травы и соки. Такой чай не только вкусный, но и невероятно полезный — он станет источником витаминов и поможет согреться в холодное время года. Редакция "Едим Дома" собрала 7 рецептов замороженного чая, которые подойдут для уютных вечеров и укрепят иммунитет в сезон простуд.

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Малиновый глинтвейн с лимоном

Этот чай назван глинтвейном из-за сочетания ягодного пюре и пряностей, характерных для этого напитка. В основе — малина, лимон, корица, гвоздика и бадьян. Малиновое пюре замораживают в формах для льда вместе с пряностями и лимоном. Полученные кубики можно добавлять в горячую воду или вино, чтобы создать согревающий напиток с насыщенным вкусом.

Апельсиновый чай с облепихой

Классическое сочетание облепихи и апельсина отлично подойдет для любителей цитрусовых напитков. Облепиха, апельсин, мята и имбирь смешиваются в пюре и замораживаются. Заварите кубики с кипятком и наслаждайтесь свежим, витаминным чаем с медом или сахаром.

Цитрусово-клюквенный чай

Яркий и освежающий чай на основе цитрусов и клюквы. Можно сделать напиток слаще, заменив клюкву на малину или клубнику. Этот чай, замороженный в кубиках, придаст энергии и поднимет иммунитет в холодное время.

Чай масала с инжиром

Индийский чай масала с молоком и специями теперь можно приготовить в виде замороженного концентрата. Инжир, черный чай и специи замораживаются в форме для льда, чтобы потом быстро заварить ароматный и насыщенный напиток.

Имбирно-лимонный чай

Имбирь и лимон — классическое сочетание для борьбы с простудой. Смешайте эти ингредиенты с медом, сделайте пюре и заморозьте в форме для льда. Полученные кубики можно заваривать и добавлять любимые травы для создания согревающего и лечебного чая.

Яблочно-грушевый чай

Яблоки и груши можно заготовить на зиму в виде замороженного чая. Этот фруктовый чай с мятой и медом обладает приятной кислинкой, которая отлично сочетается с нежной сладостью груши.

Ягодный чай

Ягоды — идеальная основа для замороженного чая. Ежевика, черника, малина и мед — это сочетание дарит напитку насыщенный вкус и витаминовый заряд. Можно добавить пряности для большей выразительности вкуса.

Уточнения

Загото́вка:



Загото́вка — изготовление и накопление материальных (промышленных, продовольственных и так далее) запасов в хозяйстве (например смотреть Заготовка леса, Хлебозаготовки в СССР).