Как сделать замороженный чай: 7 рецептов для согревающих вечеров

Замороженный чай — это новый тренд в зимних заготовках, который можно приготовить по собственному вкусу, добавив любимые фрукты, ягоды, травы и соки. Такой чай не только вкусный, но и невероятно полезный — он станет источником витаминов и поможет согреться в холодное время года. Редакция "Едим Дома" собрала 7 рецептов замороженного чая, которые подойдут для уютных вечеров и укрепят иммунитет в сезон простуд.
Малиновый глинтвейн с лимоном
Этот чай назван глинтвейном из-за сочетания ягодного пюре и пряностей, характерных для этого напитка. В основе — малина, лимон, корица, гвоздика и бадьян. Малиновое пюре замораживают в формах для льда вместе с пряностями и лимоном. Полученные кубики можно добавлять в горячую воду или вино, чтобы создать согревающий напиток с насыщенным вкусом.
Апельсиновый чай с облепихой
Классическое сочетание облепихи и апельсина отлично подойдет для любителей цитрусовых напитков. Облепиха, апельсин, мята и имбирь смешиваются в пюре и замораживаются. Заварите кубики с кипятком и наслаждайтесь свежим, витаминным чаем с медом или сахаром.
Цитрусово-клюквенный чай
Яркий и освежающий чай на основе цитрусов и клюквы. Можно сделать напиток слаще, заменив клюкву на малину или клубнику. Этот чай, замороженный в кубиках, придаст энергии и поднимет иммунитет в холодное время.
Чай масала с инжиром
Индийский чай масала с молоком и специями теперь можно приготовить в виде замороженного концентрата. Инжир, черный чай и специи замораживаются в форме для льда, чтобы потом быстро заварить ароматный и насыщенный напиток.
Имбирно-лимонный чай
Имбирь и лимон — классическое сочетание для борьбы с простудой. Смешайте эти ингредиенты с медом, сделайте пюре и заморозьте в форме для льда. Полученные кубики можно заваривать и добавлять любимые травы для создания согревающего и лечебного чая.
Яблочно-грушевый чай
Яблоки и груши можно заготовить на зиму в виде замороженного чая. Этот фруктовый чай с мятой и медом обладает приятной кислинкой, которая отлично сочетается с нежной сладостью груши.
Ягодный чай
Ягоды — идеальная основа для замороженного чая. Ежевика, черника, малина и мед — это сочетание дарит напитку насыщенный вкус и витаминовый заряд. Можно добавить пряности для большей выразительности вкуса.
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