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Картофель и другие овощи: что нужно знать о хранении в холодильнике

Как хранить картофель, чтобы избежать отравления
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Еда

Хранение картофеля в холодильнике возможно, но есть несколько важных нюансов, которые следует учитывать. Нутрициолог Вероника Гусакова напоминает, что картофель выделяет этилен — газ, который ускоряет созревание других овощей, таких как помидоры, огурцы и лук. Поэтому хранить картофель лучше на отдельной полке или в одном отсеке с другими корнеплодами.

Как хранить картофель, чтобы избежать отравления
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроме того, для продления срока хранения картофель не стоит мыть перед закладкой. На его кожуре часто остаются частички почвы, которые могут содержать паразитов, таких как листерии и сальмонелла. Если неочищенный картофель хранится рядом с продуктами, которые не требуют мытья перед употреблением, это может увеличить риск попадания на них вредоносных микроорганизмов и вызвать отравление.

Уточнения

Этиле́н (эте́н, химическая формула — С2H4) — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).
При нормальных условиях — бесцветный горючий газ легче воздуха со слабым сладковатым запахом.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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