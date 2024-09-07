Картофель и другие овощи: что нужно знать о хранении в холодильнике

Хранение картофеля в холодильнике возможно, но есть несколько важных нюансов, которые следует учитывать. Нутрициолог Вероника Гусакова напоминает, что картофель выделяет этилен — газ, который ускоряет созревание других овощей, таких как помидоры, огурцы и лук. Поэтому хранить картофель лучше на отдельной полке или в одном отсеке с другими корнеплодами.
Кроме того, для продления срока хранения картофель не стоит мыть перед закладкой. На его кожуре часто остаются частички почвы, которые могут содержать паразитов, таких как листерии и сальмонелла. Если неочищенный картофель хранится рядом с продуктами, которые не требуют мытья перед употреблением, это может увеличить риск попадания на них вредоносных микроорганизмов и вызвать отравление.
Этиле́н (эте́н, химическая формула — С2H4) — органическое соединение, относящееся к классу непредельных углеводородов — алкенов (олефинов).
При нормальных условиях — бесцветный горючий газ легче воздуха со слабым сладковатым запахом.
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