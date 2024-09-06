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Новый способ насладиться арбузом — приготовьте из него стейк

Арбузный стейк: лёгкий и вкусный способ удивить гостей
1:04
Еда

Сезон арбузов подходит к концу, и сейчас самое время насладиться последними плодами этого года. Если вы уже вдоволь наелись арбуза в классическом виде, готовили из него смузи, желе, салаты или даже арбузные "чипсы", есть интересное и необычное решение — приготовить арбузный стейк.

Арбузный стейк: лёгкий и вкусный способ удивить гостей
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Эксперты предлагают рецепт, который точно удивит ваших родных и гостей. Для этого блюда вам понадобятся арбуз, мед, оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец. Одним из ключевых моментов является правильная нарезка арбуза — из мякоти нужно сделать ровные прямоугольники толщиной около трёх сантиметров.

Как и в случае с мясным стейком, маринад играет важную роль. Смешайте мед, масло, уксус, соль и перец, затем погрузите арбузные стейки в эту смесь. Через 20 минут разогрейте сковороду-гриль и обжарьте арбуз с каждой стороны до появления золотистых полосок на мякоти.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́» (фр. grillé).
 

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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