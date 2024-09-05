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Как правильно размораживать курицу, чтобы избежать болезней

Как долго можно хранить размороженное мясо
1:11
Еда

Многие сталкивались с ситуацией, когда утром необходимо достать из морозилки мясо, чтобы вечером приготовить ужин. Важно помнить, что срок хранения размороженных продуктов напрямую влияет на их безопасность.

Как долго можно хранить размороженное мясо
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Диетолог Елена Соломатина поясняет, что соблюдать эти сроки крайне важно, иначе можно получить отравление. Например, говядину после разморозки можно хранить в холодильнике не более суток, при этом категорически нельзя оставлять её при комнатной температуре.

Размороженную курицу необходимо готовить еще быстрее — в течение 12 часов. Если вы не планируете готовить утром, то лучше не перекладывать мясо из морозилки в холодильник, чтобы избежать порчи.

Директор НИИ качества Татьяна Савенкова, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова, добавляет, что повторно замораживать курицу, размороженную при комнатной температуре, не стоит. В таком случае на продукте могут образоваться опасные бактерии, что делает его непригодным для употребления.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
Близкое понятие — интоксикация. Оно используется в медицине и фармакологии. В русском языке слово «интоксикация» имеет более узкий смысл и описывает собственно явление, но не внешнее воздействие, в отличие от слова «отравление» (как, например, «отравление Распутина»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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