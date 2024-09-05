Как правильно размораживать курицу, чтобы избежать болезней

Многие сталкивались с ситуацией, когда утром необходимо достать из морозилки мясо, чтобы вечером приготовить ужин. Важно помнить, что срок хранения размороженных продуктов напрямую влияет на их безопасность.
Диетолог Елена Соломатина поясняет, что соблюдать эти сроки крайне важно, иначе можно получить отравление. Например, говядину после разморозки можно хранить в холодильнике не более суток, при этом категорически нельзя оставлять её при комнатной температуре.
Размороженную курицу необходимо готовить еще быстрее — в течение 12 часов. Если вы не планируете готовить утром, то лучше не перекладывать мясо из морозилки в холодильник, чтобы избежать порчи.
Директор НИИ качества Татьяна Савенкова, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова, добавляет, что повторно замораживать курицу, размороженную при комнатной температуре, не стоит. В таком случае на продукте могут образоваться опасные бактерии, что делает его непригодным для употребления.
Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
Близкое понятие — интоксикация. Оно используется в медицине и фармакологии. В русском языке слово «интоксикация» имеет более узкий смысл и описывает собственно явление, но не внешнее воздействие, в отличие от слова «отравление» (как, например, «отравление Распутина»).
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.