Как правильно размораживать курицу, чтобы избежать болезней

Как долго можно хранить размороженное мясо

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие сталкивались с ситуацией, когда утром необходимо достать из морозилки мясо, чтобы вечером приготовить ужин. Важно помнить, что срок хранения размороженных продуктов напрямую влияет на их безопасность.

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Диетолог Елена Соломатина поясняет, что соблюдать эти сроки крайне важно, иначе можно получить отравление. Например, говядину после разморозки можно хранить в холодильнике не более суток, при этом категорически нельзя оставлять её при комнатной температуре.

Размороженную курицу необходимо готовить еще быстрее — в течение 12 часов. Если вы не планируете готовить утром, то лучше не перекладывать мясо из морозилки в холодильник, чтобы избежать порчи.

Директор НИИ качества Татьяна Савенкова, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г. В. Плеханова, добавляет, что повторно замораживать курицу, размороженную при комнатной температуре, не стоит. В таком случае на продукте могут образоваться опасные бактерии, что делает его непригодным для употребления.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).

Близкое понятие — интоксикация. Оно используется в медицине и фармакологии. В русском языке слово «интоксикация» имеет более узкий смысл и описывает собственно явление, но не внешнее воздействие, в отличие от слова «отравление» (как, например, «отравление Распутина»).



