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Повар раскрыла секрет приготовления воздушного картофельного пюре

Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
0:59
Еда

Картофельное пюре — это классическое блюдо, которое любят многие. Оно подходит и для повседневного обеда, и для праздничного ужина, радуя и взрослых, и детей. Однако, чтобы пюре получилось нежным и насыщенным, важно знать несколько секретов.

Как сделать картофельное пюре вкусным и нежным
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Повар Юлия Архипова поделилась простыми советами, как сделать картофельное пюре еще вкуснее и достичь идеальной текстуры.

Одна из частых проблем — это сухая консистенция, либо чрезмерная вязкость, если использовать блендер. Чтобы пюре получилось нежным, нужно отварить картофель, размять его вручную и добавить правильные ингредиенты.

По словам Юлии Архиповой, для улучшения вкуса следует ввести в пюре немного молока, топленого масла и столовую ложку сметаны с жирностью 20%. Тщательно перемешав все компоненты, вы получите воздушное, сливочное и кремообразное пюре.

Уточнения

Гарни́р (от фр. garnir — «снаряжать») — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом. В русскоязычных странах «гарниром» принято называть дополнения к мясным или рыбным продуктам в виде круп, макаронных изделий, овощей. Классическая французская кухня также подразумевает любое дополнение, в том числе овощи или картофель. В европейской кухне используют также салат, хлеб, не менее популярны рис и кускус в блюдах восточной кухни.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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