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Как приготовить вкусный и полезный соус к жареной картошке

Как приготовить соус к картошке без лишних калорий
1:09
Еда

Жареная картошка — одно из самых популярных блюд, и многие привыкли есть её с различными покупными соусами, такими как майонез или кетчуп. Однако такие добавки часто содержат много калорий, жиров, сахара и соли, что делает их не самым полезным выбором.

Как приготовить соус к картошке без лишних калорий
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Но не стоит отчаиваться! Приготовить вкусный и полезный соус к жареной картошке можно легко и самостоятельно. Домашний соус будет гораздо легче по калорийности, не добавит лишних вредных веществ и подчеркнет вкус картофеля.

Для этого вам потребуется всего несколько простых ингредиентов: нежирная сметана, сок лимона, горчица, чеснок, зелень и соль. Основой станет сметана, а остальные компоненты можно добавлять по вкусу. На стакан сметаны понадобится всего одна чайная ложка лимонного сока и столько же горчицы. Чеснок, зелень и соль тоже подбираются по вкусу.

Этот соус не только нежный и вкусный, но и абсолютно безопасен для здоровья, делая жареную картошку еще более аппетитной.

Уточнения

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность. Многие соусы содержат специи и вкусовые вещества, которые действуют возбуждающе на органы пищеварения; яркая окраска соусов выгодно оттеняет цвета основных продуктов блюда.
Подливы могут быть и к сладким блюдам, к примеру сметана, или полужидкий кисель к сырникам, оладьям.
Соусы не только подают к готовым блюдам, но и используют в процессе их приготовления: многие продукты жарят в соусе или запекают под соусом.
Специализированный сосуд для хранения соусов называется соусник.
Широко распространённые соусы: кетчуп, майонез, соевый соус, бешамель, ткемали, сацебели, сальса, рыбный соус, чесночный соус, грибной соус, тартар, тысяча островов.
 
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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