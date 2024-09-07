Сколько яиц можно съедать в день: советы нутрициолога

Как яйца влияют на уровень холестерина

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные яйца долгое время остаются предметом споров среди специалистов по питанию. Некоторые считают, что они могут повышать уровень холестерина, но нутрициолог Ирина Попкова обращает внимание на важные питательные вещества, которые они содержат. По ее словам, яйца — это источник незаменимых аминокислот, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk, CC BY-SA 2.5

Как и в случае с любым продуктом, польза или вред яиц зависит от количества, в котором их употребляют. Здоровым людям, по словам Попковой, рекомендуется съедать по одному яйцу в день. Вреда от этого не будет, а вот пользы достаточно. Холестерин, содержащийся в яичных желтках, не настолько опасен, как многие считают: в 100 граммах яиц содержится около 300 мг холестерина, что соответствует суточной норме, пояснила эксперт.

Тем, кто имеет повышенный уровень холестерина, стоит осторожнее относиться к употреблению яиц. В таком случае Попкова рекомендует есть только белок или заменять яйца при приготовлении выпечки на банановое или яблочное пюре.

Уточнения

Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. Холестерин легко синтезируется в организме из жиров, глюкозы, аминокислот. За сутки образуется до 2,5 г холестерина, с пищей поступает около 0,5 г.

Холестерин обеспечивает устойчивость клеточных мембран в широком интервале температур. Он необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов (включая кортизол, альдостерон, половые гормоны: эстрогены, прогестерон, тестостерон), жёлчных кислот.

Избыток холестерина (гиперхолестеринемия) приводит к атеросклерозу сосудов, при котором, например, может произойти холестериновая эмболия.



