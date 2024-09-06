Заготовки на зиму: простой способ сделать маринованные перцы вкусными и яркими

Как приготовить вкусные маринованные перцы в домашних условиях

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринованные перцы — это отличная закуска, которая придаст яркость любым блюдам, будь то бутерброды или мясо. Кроме того, их легко приготовить в домашних условиях, и они будут радовать вас всю зиму.

Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Основной вкус закуски раскрывается благодаря маринаду. Для его приготовления потребуются такие ингредиенты: растительное масло, мед, горчица, чеснок, соль, черный и душистый перец, а также лавровый лист.

Начните с того, что выложите болгарские перцы на противень, застеленный пергаментом, и запекайте их при температуре 260°C в течение примерно одного часа. Не забывайте периодически переворачивать овощи, чтобы кожура запекалась равномерно.

Когда перцы будут готовы, сразу же поместите их в пакет или заверните в фольгу, чтобы они пропарились. Это поможет легко снять кожуру, когда перцы немного остынут. Очищенные перцы нарежьте полосками.

Теперь приготовьте маринад. На медленном огне подогрейте растительное масло с медом, горчицей, чесноком, лавровым листом и специями. Когда все компоненты смешаются, добавьте нарезанные перцы и доведите смесь до кипения. Затем оставьте на слабом огне еще на 20 минут.

Готовую заготовку разложите по стерилизованным банкам и закройте. Кулинары также рекомендуют использовать перцы разных цветов для создания не только вкусной, но и яркой закуски.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Также могут быть добавлены различные травы, растительное масло, лук и чеснок. Могут использоваться сладкие ингредиенты, такие как мёд или сахар. Маринованию для длительного хранения обычно подвергают различные овощи, фрукты и корнеплоды — репчатый лук и чеснок, огурцы и томаты, тыкву, свеклу и капусту. Выбор в основном падает на те продукты, которые не имеют яркого собственного вкуса, либо теряют свои свойства при «простом» хранении.





