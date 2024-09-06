Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить суп из лисичек с картофелем и сливками
В Турции разработают памятку для российских путешественников
Заготовка шиповника: правила сбора и хранения
Осенний ритуал: идеальная подготовка роз к зимнему периоду
The Guardian: у тех, кто отсыпается в выходные, риск болезней сердца снижается
Некоторым россиянам увеличат доплату к пенсии
В Ростовской области пассажира сняли с поезда за разборки с нецензурными криками
Тутберидзе поможет погасить долг Парсеговой в 1,8 млн рублей
Эксперт Шапарин: проблема подержанных китайских авто — качество металла

Заготовки на зиму: простой способ сделать маринованные перцы вкусными и яркими

Как приготовить вкусные маринованные перцы в домашних условиях
1:37
Еда

Маринованные перцы — это отличная закуска, которая придаст яркость любым блюдам, будь то бутерброды или мясо. Кроме того, их легко приготовить в домашних условиях, и они будут радовать вас всю зиму. 

Как приготовить вкусные маринованные перцы в домашних условиях
Фото: freepik.com by Racool_studio, PDM

Основной вкус закуски раскрывается благодаря маринаду. Для его приготовления потребуются такие ингредиенты: растительное масло, мед, горчица, чеснок, соль, черный и душистый перец, а также лавровый лист.

Начните с того, что выложите болгарские перцы на противень, застеленный пергаментом, и запекайте их при температуре 260°C в течение примерно одного часа. Не забывайте периодически переворачивать овощи, чтобы кожура запекалась равномерно.

Когда перцы будут готовы, сразу же поместите их в пакет или заверните в фольгу, чтобы они пропарились. Это поможет легко снять кожуру, когда перцы немного остынут. Очищенные перцы нарежьте полосками.

Теперь приготовьте маринад. На медленном огне подогрейте растительное масло с медом, горчицей, чесноком, лавровым листом и специями. Когда все компоненты смешаются, добавьте нарезанные перцы и доведите смесь до кипения. Затем оставьте на слабом огне еще на 20 минут.

Готовую заготовку разложите по стерилизованным банкам и закройте. Кулинары также рекомендуют использовать перцы разных цветов для создания не только вкусной, но и яркой закуски.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Также могут быть добавлены различные травы, растительное масло, лук и чеснок. Могут использоваться сладкие ингредиенты, такие как мёд или сахар. Маринованию для длительного хранения обычно подвергают различные овощи, фрукты и корнеплоды — репчатый лук и чеснок, огурцы и томаты, тыкву, свеклу и капусту. Выбор в основном падает на те продукты, которые не имеют яркого собственного вкуса, либо теряют свои свойства при «простом» хранении.
 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
В России разработали двухвинтовые соосные дроны "Прыгун-1"
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Зеленский едет клянчить дополнительные батареи ПВО Patriot, IRIS-T и SAMP-T
Фитнес-тренер назвала противопоказания для позы кобры
Юрист Капштык: цифровые профили для мигрантов станут дополнительным фильтром
Пожарные сняли с Пизанской башни туриста с инфарктом
Названы ключевые направления сотрудничества России и Китая
Неизвестные "бородачи в тапочках" напали на добровольцев СВО из бригады "Эспаньола". Чем закончился конфликт?
На "Роза Хутор" заботятся о сохранении биоразнообразия в горах
Терапевт посоветовала правильно питаться и больше двигаться, чтобы не заболеть осенью
Как приготовить вкусные маринованные перцы в домашних условиях
В Московском молодежном театре покажут "Добрые дела маленькой Бабы-Яги"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.