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Утренний рецепт без масла: как сделать яичные маффины с минимальными усилиями

Быстрый рецепт завтрака: яичные маффины с начинкой
1:16
Еда

На завтрак часто рекомендуют есть продукты, богатые белком, и куриные яйца являются одним из самых популярных вариантов для утреннего приема пищи. Однако если омлеты и яичницы уже наскучили, можно попробовать приготовить яичные маффины с начинкой. Эксперты предлагают простой рецепт, который к тому же не требует использования растительного масла.

Быстрый рецепт завтрака: яичные маффины с начинкой
Фото: Freepik by freepik, PDM

Для приготовления понадобится: три куриных яйца, один помидор, 60 мл молока, по 50 граммов сыра и ветчины, столовая ложка пшеничной муки, зелень, соль и перец. Ветчину и помидор нарежьте кубиками, сыр натрите на крупной терке, а зелень измельчите — это станет начинкой для ваших маффинов. Однако не стоит ограничиваться только этими продуктами, вы можете использовать свои любимые ингредиенты, которые хорошо сочетаются с яйцами.

Следующим шагом взбейте яйца с мукой и молоком, затем добавьте начинку и тщательно перемешайте. Разлейте массу по формам для маффинов и сверху посыпьте сыром. Выпекайте в духовке при 180°C в течение 20 минут — и ваш вкусный и сытный завтрак готов!

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. Обычно маффин помещается в ладони взрослого человека. Можно также выделить маффины, изготовленные из кукурузной муки. В маффин добавляются такие продукты как черника, шоколадная стружка, малина, корица, тыква, орехи, банан, апельсин, персик, земляника, морковь, лимон и т. д.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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