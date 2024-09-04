Рецепт сочной моркови по-корейски: как нарезать и быстро приготовить идеальный салат

Основное в приготовлении моркови по-корейски — это правильная нарезка. Обычная крупная тёрка здесь не подойдёт, потребуется специальная, которая позволяет натереть морковь на тонкие длинные полоски. Для удобства нарезки и красивого результата лучше выбирать крупные моркови. Чтобы полоски получились максимально длинными, морковь нужно держать под острым углом к тёрке.
Сочная морковь по-корейски отлично подходит как закуска или может использоваться для приготовления различных блюд, как простых, так и праздничных. Этот салат хорошо сочетается с нейтральными гарнирами, например, с рисом, что смягчает его пряный вкус и делает блюдо особенно вкусным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Салат готовится быстро, поэтому его можно сразу подавать к столу.
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.
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