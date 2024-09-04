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Рецепт сочной моркови по-корейски: как нарезать и быстро приготовить идеальный салат

Лёгкий рецепт моркови по-корейски с пряным маринадом
1:46
Еда

Основное в приготовлении моркови по-корейски — это правильная нарезка. Обычная крупная тёрка здесь не подойдёт, потребуется специальная, которая позволяет натереть морковь на тонкие длинные полоски. Для удобства нарезки и красивого результата лучше выбирать крупные моркови. Чтобы полоски получились максимально длинными, морковь нужно держать под острым углом к тёрке.

Лёгкий рецепт моркови по-корейски с пряным маринадом
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Сочная морковь по-корейски отлично подходит как закуска или может использоваться для приготовления различных блюд, как простых, так и праздничных. Этот салат хорошо сочетается с нейтральными гарнирами, например, с рисом, что смягчает его пряный вкус и делает блюдо особенно вкусным.

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 кг
  • Соль — 2 ст. л.
  • Чеснок — 8 зубчиков
  • Вода — 250 мл
  • Уксус столовый 9% — 60 мл
  • Растительное масло — 180 мл
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный молотый перец — 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Промойте морковь под проточной водой, очистите от кожуры и натрите на тёрке длинными тонкими полосками.
  2. Добавьте измельчённый чеснок и соль, слегка помните морковь, чтобы она пустила сок.
  3. В небольшой кастрюльке или сотейнике соедините воду, уксус, растительное масло, сахар, чёрный молотый перец и лавровый лист.
  4. Поставьте на огонь и доведите до кипения.
  5. Залейте кипящим маринадом морковь, перемешайте и дайте остыть.

Салат готовится быстро, поэтому его можно сразу подавать к столу.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.

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Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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