Рецепт сочной моркови по-корейски: как нарезать и быстро приготовить идеальный салат

Лёгкий рецепт моркови по-корейски с пряным маринадом

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Основное в приготовлении моркови по-корейски — это правильная нарезка. Обычная крупная тёрка здесь не подойдёт, потребуется специальная, которая позволяет натереть морковь на тонкие длинные полоски. Для удобства нарезки и красивого результата лучше выбирать крупные моркови. Чтобы полоски получились максимально длинными, морковь нужно держать под острым углом к тёрке.

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Сочная морковь по-корейски отлично подходит как закуска или может использоваться для приготовления различных блюд, как простых, так и праздничных. Этот салат хорошо сочетается с нейтральными гарнирами, например, с рисом, что смягчает его пряный вкус и делает блюдо особенно вкусным.

Ингредиенты:

Морковь — 1 кг

Соль — 2 ст. л.

Чеснок — 8 зубчиков

Вода — 250 мл

Уксус столовый 9% — 60 мл

Растительное масло — 180 мл

Сахар — 3 ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Чёрный молотый перец — 2 ч. л.

Приготовление:

Промойте морковь под проточной водой, очистите от кожуры и натрите на тёрке длинными тонкими полосками. Добавьте измельчённый чеснок и соль, слегка помните морковь, чтобы она пустила сок. В небольшой кастрюльке или сотейнике соедините воду, уксус, растительное масло, сахар, чёрный молотый перец и лавровый лист. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Залейте кипящим маринадом морковь, перемешайте и дайте остыть.

Салат готовится быстро, поэтому его можно сразу подавать к столу.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы). Морковь по-корейски обрела широкую популярность в СССР, сохраняющуюся во многих бывших республиках.

