Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт ответила, почему Турция, страна НАТО, хочет вступить в БРИКС
Эксперты назвали самые доступные туристические города России
NatComms: первая защитная система возникла у микробов 2 млрд лет назад
Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками
Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение
Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой

Секреты приготовления вкусной и полезной закуски

Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
1:59
Еда

Каждое утро родители сталкиваются с вопросом — что взять с собой в школу? Многие выбирают бутерброды как простое и быстрое решение. Но как сделать их вкусными и полезными для детского организма? Давайте разберемся!

Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Основа — хлеб

Главным в бутерброде является, конечно же, хлеб. Выбирайте свежий, пропекшийся хлеб из цельнозерновой муки. Он обладает более высокой пищевой ценностью, чем белый. Хлеб можно нарезать тонкими ломтиками или использовать мини-булочки.

Начинка с пользой

Начинка должна быть не только вкусной, но и максимально полезной для ребенка. Отличным выбором станут нежирные сорта мяса, сыр, рыба, овощи, зелень. Можно сделать бутерброды с ветчиной, сыром, помидорами, огурцами, зеленью. Или с консервированной рыбой, яйцом, морковью, редисом.

Важно тщательно измельчать и равномерно распределять начинку, чтобы каждый кусочек был одинаково вкусным.

Дополнительные вкусности

Чтобы сделать бутерброд еще более интересным, можно добавить к нему небольшие дополнения. Например, кисло-сладкие соусы, горчицу, сладкие джемы или медовые намазки. Они придадут бутерброду неповторимый вкус.

Красивая подача

Не забывайте и о внешнем виде бутерброда. Нарежьте хлеб ровными кусочками, красиво разложите начинку, украсьте зеленью или дольками овощей. Такой аппетитный бутерброд точно понравится вашему ребенку!

Советы для идеального результата:

  • Используйте свежие, качественные продукты
  • Тщательно измельчайте и распределяйте начинку
  • Добавляйте полезные дополнения для вкуса
  • Оформляйте бутерброд аккуратно и аппетитно
  • Храните готовые бутерброды в прохладном месте до еды.

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца). Благодаря быстроте приготовления, удобству потребления и переноски бутерброды пользуются популярностью как в основные, так и промежуточные приёмы пищи.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Топ-5 способов вкусного бутерброда
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями

Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.

Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ВС РФ до ноября могут освободить Покровск и выйти на границы ДНР Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Рассказываем, как можно приготовить кабачки
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи
Последние материалы
Политолог Ищенко: курская операция стала для ВСУ авантюрой в квадрате
Кетчуп и пирожные повышают риск возникновения инсульта — эксперт
Почему россиянам выгодно покупать жильё рядом с зоопарками
Как накормить ребёнка в школе? Рецепт вкусных и питательных бутербродов
Обзор глиняных масок: свойства и преимущества разных видов
Проблемные листья свёклы: почему меняется окраска и как восстановить растение
Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой
ГАИ стала отправлять автомобили на штрафстоянку за забытые дома права
В Госдуме рассмотрят поправки в Налоговый кодекс для фудшерингa
Какие оттенки помады будут самыми модными осенью 2024?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.