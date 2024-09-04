Рецепт вкуснейшей тыквы по-гречески с сушёным базиликом и томатной пастой

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей тыквы по-гречески. Угощение станет отличным гарниром к основному блюду.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
Тыква — 500 г
Чеснок — 2 зубчика
Томатная паста — 2 ч.л.
Сушёный базилик — 1 ч.л.
Оливковое масло — 2 ст.л.
Вода — 2 ст.л.
Соль — по вкусу
Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
Очистить тыкву от кожуры и нарезать её крупными кубиками.
Пропустить чеснок через пресс.
Налить на сковороду оливковое масло. Обжарить кусочки тыквы.
Добавить к тыкве сушёный базилик, томатную пасту, соль и перец. Перемешать.
Переложить обжаренные кусочки в форму для запекания. Влить 2 столовые ложки воды.
Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: