Рецепт вкуснейшей тыквы по-гречески с сушёным базиликом и томатной пастой

Тыква по-гречески: рецепт вкусного гарнира к основному блюду

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей тыквы по-гречески. Угощение станет отличным гарниром к основному блюду.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Тыква — 500 г

Чеснок — 2 зубчика

Томатная паста — 2 ч.л.

Сушёный базилик — 1 ч.л.

Оливковое масло — 2 ст.л.

Вода — 2 ст.л.

Соль — по вкусу

Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

Очистить тыкву от кожуры и нарезать её крупными кубиками. Пропустить чеснок через пресс. Налить на сковороду оливковое масло. Обжарить кусочки тыквы. Добавить к тыкве сушёный базилик, томатную пасту, соль и перец. Перемешать. Переложить обжаренные кусочки в форму для запекания. Влить 2 столовые ложки воды. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

