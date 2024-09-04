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Рецепт вкуснейшей тыквы по-гречески с сушёным базиликом и томатной пастой

Тыква по-гречески: рецепт вкусного гарнира к основному блюду
1:04
Еда

Представляем вашему вниманию рецепт вкуснейшей тыквы по-гречески. Угощение станет отличным гарниром к основному блюду.

Тыква по-гречески: рецепт вкусного гарнира к основному блюду
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Тыква — 500 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Томатная паста — 2 ч.л.
  • Сушёный базилик — 1 ч.л.
  • Оливковое масло — 2 ст.л.
  • Вода — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить тыкву от кожуры и нарезать её крупными кубиками.
  2. Пропустить чеснок через пресс.
  3. Налить на сковороду оливковое масло. Обжарить кусочки тыквы.
  4. Добавить к тыкве сушёный базилик, томатную пасту, соль и перец. Перемешать.
  5. Переложить обжаренные кусочки в форму для запекания. Влить 2 столовые ложки воды.
  6. Отправить блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Приятного аппетита!

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная (Cucurbita pepo) и Тыква гигантская (Cucurbita maxima), широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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