Продлеваем срок хранения продуктов: вот что нужно сделать

Как продлить срок хранения продуктов: полезные советы

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Как продлить срок годности продуктов

Важно понимать, что срок годности на упаковке пищевых продуктов не означает, что их небезопасно употреблять в пищу.

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Срок годности важно учитывать для продуктов животного происхождения — рыбы, мяса, морепродуктов. Специалисты рекомендуют оценивать пригодность продуктов по запаху и внешнему виду. Не стоит употреблять в пищу продукты со следами плесени или гнили.

Как правильно хранить продукты питания

Храните продукты в холодильнике по категориям и отмечайте время вскрытия упаковки наклейками. Сложите продукты в контейнеры и отсеки на разных полках. Таким образом, вся ваша еда будет вам видна, и вам будет проще отслеживать сроки годности.

Если продукты в холодильнике быстро портятся, важно проверить, исправно ли работает оборудование. Температура хранения может быть неверной. Проверить исправность холодильника можно с помощью дополнительного термометра. Важно знать, что температура в самой холодной части холодильника должна быть ниже 5°C.

Защитить продукты от порчи можно с помощью заморозки. В морозилке можно хранить разные виды продуктов: мясо, рыбу, овощи, ягоды, фрукты и грибы. Лучше всего использовать специальные контейнеры для хранения замороженных продуктов.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).





Замораживание — охлаждение ниже криоскопической температуры, которая отличается для разных видов продуктов и обычно лежит в диапазоне от (0 °C) для воды и до (-3 °C) для рыбы или мороженого. Наиболее частый способ замораживания — охлаждение потоком холодного воздуха.



