Почему фастфуд может улучшить самочувствие — неожиданный результат эксперимента

Как питание фастфудом изменило самочувствие диетолога

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Джессика Уилсон провела необычный эксперимент, решив месяц питаться исключительно ультрапереработанными продуктами. Результаты ее исследования оказались неожиданными для многих.

Фото: Wikipedia by Dallaire8888, CC BY-SA 4.0

Ультрапереработанные продукты, такие как пицца, фастфуд и наггетсы, часто ассоциируются с вредом для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы, из-за высокого содержания усилителей вкуса, жиров, сахара и соли. Тем не менее Джессика решила проверить, что произойдет, если полностью заменить привычный рацион на такой "запрещенный" набор.

В течение месяца на завтрак она ела чоризо и готовые блюда, на перекус — йогурт с джемом и кешью, а на ужин — куриную колбасу с овощами и замороженными картофельными оладьями. К удивлению многих, Джессика почувствовала себя лучше: у нее появилось больше энергии, улучшилось настроение и выросла работоспособность. В чем секрет?

Дело в том, что до эксперимента Джессика придерживалась диеты с дефицитом калорий, и энергетическая плотность "здоровой" пищи была ниже. Когда она начала питаться фастфудом, ее калорийность достигла оптимального уровня, что и привело к улучшению самочувствия. Однако важно помнить, что это не делает ультрапереработанные продукты полезными, а сам эксперимент подтверждает необходимость сбалансированного питания. Любые радикальные изменения в рационе следует обсуждать с врачом.

Уточнения

Бы́строе пита́ние блю́до бы́строго пита́ния, пищево́й проду́кт бы́строго приготовления, фастфу́д (англ. fast «быстрый» и food «пища») — питание с уменьшенным временем приготовления и употребления пищи, с упрощёнными или упразднёнными столовыми приборами или вне стола. Для общественного быстрого питания предназначены рестораны быстрого питания, иногда так же, как и само питание, называемые фастфудами.





Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия. Определены и используются три разновидности калории, немного различающиеся своей величиной.

