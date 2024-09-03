Орехи для здоровья: какие виды стоит включать в рацион

Рекомендации по выбору орехов от диетолога

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все орехи одинаково полезны. Некоторые виды могут даже вредить вашему здоровью. Диетолог Марият Мухина объясняет, что жареные орехи — это наименее полезный выбор. При обжарке они теряют ценные питательные вещества и накапливают опасные вещества. Витамины и масла разрушаются, а взамен образуются канцерогены.

Фото: unsplash.com by Mira Bozhko, PDM

Для сохранения максимальной пользы лучше есть сушеные орехи. Для лучшего усвоения рекомендуется замачивать их в воде на 1-2 часа. Это позволит вам получить больше белка, который необходим для восстановления тканей и мышечной массы, жирных кислот для сердца, а также витамины группы В, магний и калий.

Клетчатка в орехах поддерживает здоровье кишечника, снижает уровень "плохого" холестерина и нормализует уровень сахара в крови. Однако не стоит забывать о противопоказаниях: орехи не следует употреблять при аллергии, панкреатите, гастрите и других заболеваниях ЖКТ в период обострения.

Уточнения

Орехи (в кулинарии) — сухие съедобные плоды или семена. Обычно имеют высокое содержание жира. Используются в самых разных съедобных целях, в том числе в выпечке, в качестве закусок (жареных или сырых) и в качестве ароматизатора. Помимо ботанических орехов, в кулинарии орехами считаются плоды и семена, которые имеют схожий вид и кулинарную роль.



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