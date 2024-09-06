Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства

Кабачковая икра — это традиционное блюдо, которое знакомо многим с детства. Её нежный вкус и лёгкая текстура делают её идеальным дополнением к любому столу. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить кабачковую икру по ГОСТу, следуя классическим пропорциям и ингредиентам.
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Кабачковая икра, напоминающая вкус знаменитых советских консервов, готовится из следующих ингредиентов:
2 крупных кабачка;
1 головка чеснока;
1 луковица;
1 крупная морковь;
3 болгарских перца;
1 острый перец;
зелень по вкусу;
1 стакан растительного масла;
500 грамм томатной пасты;
300 мл воды;
соль, сахар и чёрный перец по вкусу.
Процесс приготовления
Нарезать кабачки, болгарский и острый перец, а также чеснок на кусочки и измельчить их блендером или мясорубкой.
Натереть морковь на тёрке, мелко нарезать зелень и лук, обжарить их на сковороде с растительным маслом.
Когда морковь и лук станут мягкими и золотистыми, также измельчить их блендером.
В кастрюле смешать воду, томатную пасту и растительное масло, довести до кипения и добавить овощное пюре.
Посолить, поперчить и добавить сахар по вкусу.
Варить на медленном огне около 40-50 минут.
Переложить икру в подходящую ёмкость, дать остыть и поставить в холодильник.
Для заготовки на зиму разлить икру по стерилизованным банкам.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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