Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства

Кабачковая икра: лёгкая консистенция, натуральные составляющие и изумительный вкус

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковая икра — это традиционное блюдо, которое знакомо многим с детства. Её нежный вкус и лёгкая текстура делают её идеальным дополнением к любому столу. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить кабачковую икру по ГОСТу, следуя классическим пропорциям и ингредиентам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Кабачковая икра, напоминающая вкус знаменитых советских консервов, готовится из следующих ингредиентов:

2 крупных кабачка;

1 головка чеснока;

1 луковица;

1 крупная морковь;

3 болгарских перца;

1 острый перец;

зелень по вкусу;

1 стакан растительного масла;

500 грамм томатной пасты;

300 мл воды;

соль, сахар и чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления

Нарезать кабачки, болгарский и острый перец, а также чеснок на кусочки и измельчить их блендером или мясорубкой. Натереть морковь на тёрке, мелко нарезать зелень и лук, обжарить их на сковороде с растительным маслом. Когда морковь и лук станут мягкими и золотистыми, также измельчить их блендером. В кастрюле смешать воду, томатную пасту и растительное масло, довести до кипения и добавить овощное пюре. Посолить, поперчить и добавить сахар по вкусу. Варить на медленном огне около 40-50 минут. Переложить икру в подходящую ёмкость, дать остыть и поставить в холодильник. Для заготовки на зиму разлить икру по стерилизованным банкам.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.



Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

