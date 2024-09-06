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Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства

Кабачковая икра: лёгкая консистенция, натуральные составляющие и изумительный вкус
1:35
Еда

Кабачковая икра — это традиционное блюдо, которое знакомо многим с детства. Её нежный вкус и лёгкая текстура делают её идеальным дополнением к любому столу. В этом рецепте мы расскажем вам, как приготовить кабачковую икру по ГОСТу, следуя классическим пропорциям и ингредиентам.

Кабачковая икра: лёгкая консистенция, натуральные составляющие и изумительный вкус
Фото: commons.wikimedia.org by Ssofija, CC BY-SA 3.0

Кабачковая икра, напоминающая вкус знаменитых советских консервов, готовится из следующих ингредиентов:

  • 2 крупных кабачка;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 луковица;
  • 1 крупная морковь;
  • 3 болгарских перца;
  • 1 острый перец;
  • зелень по вкусу;
  • 1 стакан растительного масла;
  • 500 грамм томатной пасты;
  • 300 мл воды;
  • соль, сахар и чёрный перец по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Нарезать кабачки, болгарский и острый перец, а также чеснок на кусочки и измельчить их блендером или мясорубкой.
  2. Натереть морковь на тёрке, мелко нарезать зелень и лук, обжарить их на сковороде с растительным маслом.
  3. Когда морковь и лук станут мягкими и золотистыми, также измельчить их блендером.
  4. В кастрюле смешать воду, томатную пасту и растительное масло, довести до кипения и добавить овощное пюре.
  5. Посолить, поперчить и добавить сахар по вкусу.
  6. Варить на медленном огне около 40-50 минут.
  7. Переложить икру в подходящую ёмкость, дать остыть и поставить в холодильник.
  8. Для заготовки на зиму разлить икру по стерилизованным банкам.

Уточнения

Кабачковая икра — один из видов овощной икры.

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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