Простой рецепт повидла из слив: идеально и к чаю, и для начинки в пирожки и слойки

Сливы — это не только вкусные, но и питательные, ароматные и податливые фрукты. Поэтому хозяйки часто используют их в выпечке, салатах и других блюдах. Также из слив готовят различные заготовки: варенье, компоты, соки. Попробуйте приготовить сливовое повидло по простому рецепту.
Ингредиенты:
Приготовление
Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.
Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.
Пови́дло (пови́дла, от пол. powidła, родств. праслав. viti — «вить») — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом. Повидло получают путём уваривания с сахаром протёртого плодового или ягодного пюре, чаще всего яблочного и сливового. Повидло употребляют в пищу непосредственно, как джем или варенье, а также в качестве начинки в выпечку.
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