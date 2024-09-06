Простой рецепт повидла из слив: идеально и к чаю, и для начинки в пирожки и слойки

Повидло из слив: по этому рецепту получается ароматное, нежное и густое

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливы — это не только вкусные, но и питательные, ароматные и податливые фрукты. Поэтому хозяйки часто используют их в выпечке, салатах и других блюдах. Также из слив готовят различные заготовки: варенье, компоты, соки. Попробуйте приготовить сливовое повидло по простому рецепту.

Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Ингредиенты:

сливы — 1,5 кг;

сахар — 1 кг.

Приготовление

Выберите мягкие и спелые сливы. Промойте их тёплой водой, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте пополам. Удалите косточки. Если хотите получить более нежное повидло, снимите кожицу со слив. Для этого обдайте их кипятком и отделите мякоть от шкурки. Положите сливы в кастрюлю с толстым дном и измельчите их погружным блендером, пока не получится пюре. Добавьте сахар и перемешайте. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите повидло до кипения на среднем огне. Затем уменьшите нагрев и варите ещё 35-40 минут, периодически помешивая. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте немного воды и варите ещё 5 минут. Проверьте готовность повидла, положив чайную ложку сливовой массы на тарелку и наклоняя её в разные стороны. Если масса не растекается, значит, повидло готово. Разложите повидло по стерилизованным банкам, закройте винтовыми крышками и храните в тёмном прохладном месте.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.

Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.



Пови́дло (пови́дла, от пол. powidła, родств. праслав. viti — «вить») — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом. Повидло получают путём уваривания с сахаром протёртого плодового или ягодного пюре, чаще всего яблочного и сливового. Повидло употребляют в пищу непосредственно, как джем или варенье, а также в качестве начинки в выпечку.

