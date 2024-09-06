Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк выявил новую мошенническую схему
Ставят ли собакам брекеты? Разбираемся в особенностях ортодонтического лечения животных
Объём и многослойность: лучшие материалы для модного интерьера
"Калининградский янтарный комбинат" запустил экскурсии на производство
Осеннее "спасение" в багажнике: 3 незаменимых вещи для водителя
Как правильно помочь гортензиям пережить зиму: советы по осенней обрезке
Мостовой считает, что такими играми, как матч с Вьетнамом, россияне унижают себя
Швейцарские учёные разработали безопасные электроды для мозга
Как отказ от окрашивания улучшает здоровье ваших волос: основные преимущества

Простой рецепт повидла из слив: идеально и к чаю, и для начинки в пирожки и слойки

Повидло из слив: по этому рецепту получается ароматное, нежное и густое
1:33
Еда

Сливы — это не только вкусные, но и питательные, ароматные и податливые фрукты. Поэтому хозяйки часто используют их в выпечке, салатах и других блюдах. Также из слив готовят различные заготовки: варенье, компоты, соки. Попробуйте приготовить сливовое повидло по простому рецепту.

Повидло из слив: по этому рецепту получается ароматное, нежное и густое
Фото: creativecommons.org by grassrootsgroundswell is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Ингредиенты:

  • сливы — 1,5 кг;
  • сахар — 1 кг.

Приготовление

  1. Выберите мягкие и спелые сливы. Промойте их тёплой водой, обсушите бумажным полотенцем и разрежьте пополам. Удалите косточки.
  2. Если хотите получить более нежное повидло, снимите кожицу со слив. Для этого обдайте их кипятком и отделите мякоть от шкурки.
  3. Положите сливы в кастрюлю с толстым дном и измельчите их погружным блендером, пока не получится пюре. Добавьте сахар и перемешайте.
  4. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите повидло до кипения на среднем огне. Затем уменьшите нагрев и варите ещё 35-40 минут, периодически помешивая. Если консистенция кажется слишком густой, добавьте немного воды и варите ещё 5 минут.
  5. Проверьте готовность повидла, положив чайную ложку сливовой массы на тарелку и наклоняя её в разные стороны. Если масса не растекается, значит, повидло готово.
  6. Разложите повидло по стерилизованным банкам, закройте винтовыми крышками и храните в тёмном прохладном месте.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара. Многие представители рода — широко известные плодовые культуры. Слива - также плоды некоторых видов рода, например, сливы домашней и сливы китайской.
Многие виды, сейчас включаемые в род Слива, ранее выделялись в самостоятельные роды. Они имеют в русском языке собственные традиционные названия: вишня, персик, абрикос, миндаль, черешня, черёмуха и другие.

Пови́дло (пови́дла, от пол. powidła, родств. праслав. viti — «вить») — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом. Повидло получают путём уваривания с сахаром протёртого плодового или ягодного пюре, чаще всего яблочного и сливового. Повидло употребляют в пищу непосредственно, как джем или варенье, а также в качестве начинки в выпечку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Как отказ от окрашивания улучшает здоровье ваших волос: основные преимущества
Повидло из слив: по этому рецепту получается ароматное, нежное и густое
Путин объяснил суть цифрового рубля
Пять способов разгладить одежду без утюга: простые и эффективные решения
Феномен сходства питомцев и их хозяев можно объяснить общим жизненным опытом
Volkswagen может закрыть заводы из-за экономического кризиса
Компост на 5+: простой ингредиент, который значительно улучшит ваше органическое удобрение
Как пойти в спортзал в первый раз и не облажаться
Бюджетный ремонт кухни: умные решения
Маска для лица с мятой: полезные свойства и преимущества
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.