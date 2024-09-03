Эксперт рассказал, как правильно хранить продукты в холодильнике

Овощи и фрукты не следует мыть перед отправкой в холодильник — эксперт

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Живая еда" Сергей Малозёмов заявил, что овощи и фрукты лучше не мыть перед отправкой в холодильник. Об этом он рассказал в беседе с радио "Sputnik".

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Эксперт объяснил, что на овощах и фруктах часто есть специальная плёнка, которая защищает плоды от вредных микроорганизмов, а также потери влаги. Однако, по словам Сергея Малозёмова, корнеплоды лучше мыть перед тем, как положить их в холодильник.

"Если мы говорим про картошку, морковку, свёклу, то здесь актуальнее противоположная тактика, потому что когда мы кладём всё это с землёй в холодильник на хранение, то земля становится источником притягивания влажности, и там образуется такая неприятная грязь, которая становится благотворной средой для развития плесени и других гнилостных микроорганизмов", — заявил специалист.

Он уточнил, что зелень нуждается в особом отношении со стороны покупателя. По словам эксперта, пучки лучше всего заворачивать в мокрую ткань или бумажные полотенца.

"Также хорошо работает способ, когда ставишь пучок зелени в банку или в стакан, чтобы чуть-чуть на донышке было воды, и эта петрушка или укроп подпитывалась, так их свежесть держится дольше. Влага через капиллярную систему растения проникает во все листочки", — добавил Сергей Малозёмов.

Ранее Pravda.Ru писала, как правильно хранить свёклу.