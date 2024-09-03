Готовим восхитительный соус из авокадо к макаронам

Макароны с соусом из авокадо: вкусно, просто и оригинально

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны с соусом из авокадо — превосходный гарнир, который подойдёт ко многим блюдам. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Макароны — 200 г

Авокадо — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Кинза — 5 веточек

Лимон — 1 шт.

Оливковое масло — 3 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

Налить в кастрюлю воду. Довести до кипения. Посолить. Отварить макароны. Выжать немного сока из лимона. Нашинковать кинзу. Пропустить чеснок через пресс. Нарезать авокадо. В миске соединить авокадо, лимонный сок, оливковое масло, кинзу, соль и чеснок. Размять до однородной массы. Смешать получившийся соус и макароны. Приятного аппетита!