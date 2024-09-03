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Готовим восхитительный соус из авокадо к макаронам

Макароны с соусом из авокадо: вкусно, просто и оригинально
0:55
Еда

Макароны с соусом из авокадо — превосходный гарнир, который подойдёт ко многим блюдам. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.

Макароны с соусом из авокадо: вкусно, просто и оригинально
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • Макароны — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Кинза — 5 веточек
  • Лимон — 1 шт.
  • Оливковое масло — 3 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Налить в кастрюлю воду. Довести до кипения. Посолить. Отварить макароны.
  2. Выжать немного сока из лимона.
  3. Нашинковать кинзу.
  4. Пропустить чеснок через пресс.
  5. Нарезать авокадо.
  6. В миске соединить авокадо, лимонный сок, оливковое масло, кинзу, соль и чеснок. Размять до однородной массы.
  7. Смешать получившийся соус и макароны. Приятного аппетита!

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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