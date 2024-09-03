Готовим восхитительный соус из авокадо к макаронам
Макароны с соусом из авокадо: вкусно, просто и оригинально
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Макароны с соусом из авокадо — превосходный гарнир, который подойдёт ко многим блюдам. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
- Макароны — 200 г
- Авокадо — 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Кинза — 5 веточек
- Лимон — 1 шт.
- Оливковое масло — 3 ст.л.
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Налить в кастрюлю воду. Довести до кипения. Посолить. Отварить макароны.
- Выжать немного сока из лимона.
- Нашинковать кинзу.
- Пропустить чеснок через пресс.
- Нарезать авокадо.
- В миске соединить авокадо, лимонный сок, оливковое масло, кинзу, соль и чеснок. Размять до однородной массы.
- Смешать получившийся соус и макароны. Приятного аппетита!
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру