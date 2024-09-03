Для бутербродов, к мясу и в суп: вкусные маринованные перцы на зиму

Рецепт маринованных болгарских перцев на зиму

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Маринованные перцы по этому рецепту — практически универсальная закуска. Их можно добавлять в суп, подавать как гарнир к мясу или делать вкусные бутерброды к утреннему кофе. Храниться такие перцы будут всю зиму. Кулинары советуют использовать перцы разных цветов, чтобы закуска была не только вкусной, но и красивой.

Фото: Adobe Stock by Anzhela, PDM

Ингредиенты:

болгарский перец — 6 кг,

Для маринада:

вода — 2 литра,

соль — 2 ст. л.,

мёд — 2 ст. л.,

сахар — 1 ст.,

уксус 6% — 1 ст.,

рафинированное растительное масло — 1,5 ст.,

чеснок — 2 головки,

горький и душистый перец горошком,

бутоны гвоздики,

лавровый лист.

Приготовление:

Перцы очистить от семян, удалить плодоножки. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать на 260°C около 60 минут, периодически переворачивая. Горячие перцы сложить в пакет. Через некоторое время очистить плоды от шкурки и нарезать небольшими полосками. В кастрюлю добавить все ингредиенты для маринада и прокипятить в течение 3 минут. Снять пену. Добавить перцы и кипятить ещё 10 минут. Простерилизовать банки. На дно каждой положить по 2-3 зубчика чеснока (целые или разрезанные пополам), по 3 горошины горького и душистого перца, 2 лавровых листочка и по 2-3 бутончика гвоздики. В банки плотно сложить перец, залить маринадом. Закрыть крышками. Банки перевернуть, укутать и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.



Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам. Простой рецепт — рецепт, выписанный на одно лекарственное вещество, сложный — если лекарство состоит из двух и более действующих веществ. Рецепт является юридическим документом, так как позволяет проверить правильность изготовления лекарств.

