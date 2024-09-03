Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренер объяснил, почему у некоторых не получается встать в позу ворона из йоги
Переговоры России и Китая по "Силе Сибири-2" выходят на новый этап
Квартиру комика Шаца* в Петербурге купил экс-чиновник, выяснил SHOT
Врач Васильева: трансжиры негативно влияют на работу поджелудочной железы
Сергей Козлов: "Через фестиваль спорта хотим популяризировать здоровый образ жизни"
Live Science: алкоголь подавляет страх, но не повышает честность
Как сделать волосы гладкими без вреда: советы трихологов
В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
Польза пломбира и вред вафельного стаканчика

Для бутербродов, к мясу и в суп: вкусные маринованные перцы на зиму

Рецепт маринованных болгарских перцев на зиму
1:47
Еда

Маринованные перцы по этому рецепту — практически универсальная закуска. Их можно добавлять в суп, подавать как гарнир к мясу или делать вкусные бутерброды к утреннему кофе. Храниться такие перцы будут всю зиму. Кулинары советуют использовать перцы разных цветов, чтобы закуска была не только вкусной, но и красивой.

Рецепт маринованных болгарских перцев на зиму
Фото: Adobe Stock by Anzhela, PDM

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 6 кг,

Для маринада:

  • вода — 2 литра,
  • соль — 2 ст. л.,
  • мёд — 2 ст. л.,
  • сахар — 1 ст.,
  • уксус 6% — 1 ст.,
  • рафинированное растительное масло — 1,5 ст.,
  • чеснок — 2 головки,
  • горький и душистый перец горошком,
  • бутоны гвоздики,
  • лавровый лист.

Приготовление:

  1. Перцы очистить от семян, удалить плодоножки. Выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать на 260°C около 60 минут, периодически переворачивая.
  2. Горячие перцы сложить в пакет. Через некоторое время очистить плоды от шкурки и нарезать небольшими полосками.
  3. В кастрюлю добавить все ингредиенты для маринада и прокипятить в течение 3 минут. Снять пену.
  4. Добавить перцы и кипятить ещё 10 минут.
  5. Простерилизовать банки. На дно каждой положить по 2-3 зубчика чеснока (целые или разрезанные пополам), по 3 горошины горького и душистого перца, 2 лавровых листочка и по 2-3 бутончика гвоздики.
  6. В банки плотно сложить перец, залить маринадом. Закрыть крышками.
  7. Банки перевернуть, укутать и дать остыть. Хранить в прохладном месте.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Реце́пт (от лат. receptum — взятое, принятое, от лат. recipio — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам. Простой рецепт — рецепт, выписанный на одно лекарственное вещество, сложный — если лекарство состоит из двух и более действующих веществ. Рецепт является юридическим документом, так как позволяет проверить правильность изготовления лекарств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Хитрость наших бабушек: как сохранить огурцы свежими на полгода

Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.

Как сохранить свежесть огурцов на 6 месяцев: проверенный метод
Не держите этих кошек в квартире: три породы оказались под запретом в ряде стран
Эксперты советуют не заводить бенгалов, шотландских вислоухих и саванн
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
NetEase: новости о происходящем на Севморпути нервируют Запад
Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер Люди делились на чистюль и страшных грязнуль даже в древности Сергей Лебедев
7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу
Ошибки при установке микроволновой печи: что нельзя делать, чтобы не рисковать безопасностью кухни?
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Уход за гортензиями в сентябре: основные правила
Последние материалы
Французы не смогли продать свои "Рафали" Казахстану
В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
Польза пломбира и вред вафельного стаканчика
Загадочные смерти россиянок в Турции: совпадение или нет?
Опасные ошибки с матовой помадой: что нужно знать
Учёные выяснили, что обезьяны игрунки используют имена в общении
Китай и ЮАР заявили о намерении укрепить сотрудничество в БРИКС
Исследование 2024 года: шмели неделю выживают под водой
Как не упустить урожай: ключевые правила ухода за капустой в сентябре
Здоровое питание: как сделать пельмени полезнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.