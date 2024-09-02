Рассказываем, как можно приготовить кабачки

От запекания до маринования: 5 идеальных способов приготовления кабачков

2:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачок — один из самых универсальных и полезных овощей. Он отличается нежным вкусом, высокой питательностью и широкими кулинарными возможностями. Узнайте, как приготовить кабачок вкусно и разнообразно!

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, CC BY 3.0

Выбор и подготовка кабачков

При выборе кабачков обратите внимание на их размер, форму и текстуру. Идеальные кабачки должны быть молодыми, небольшими (до 25 см длиной) и без повреждений кожицы. Мякоть при легком надавливании должна быть упругой, а не мягкой.

Перед готовкой кабачки нужно вымыть, обсушить и при необходимости очистить от кожуры и семян. Если кабачок небольшой и молодой, его можно оставить целым. Более крупные плоды следует нарезать кружочками, полукольцами или кубиками.

5 вкусных способов приготовления кабачков

1. Запеченные кабачки

Разрежьте кабачки пополам, выложите на противень, смажьте оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте в духовке при 200°C около 20-25 минут до мягкости.

2. Кабачки, тушенные в томатном соусе

Нарежьте кабачки кубиками, обжарьте на растительном масле. Добавьте измельченный чеснок, помидоры, базилик, соль и специи. Тушите 20-25 минут до готовности.

3. Кабачки, фаршированные овощами

Разделите кабачки вдоль, выберите мякоть и нарежьте ее кубиками. Обжарьте с луком, морковью, болгарским перцем, зеленью. Выложите начинку обратно в кабачки, присыпьте сыром и запеките.

4. Кабачки, жареные с яйцом

Нарежьте кабачки тонкими кружочками и обжарьте на сковороде с растительным маслом до румяности. Сверху выложите взбитые яйца, посолите и поперчите. Жарьте до готовности яичницы.

5. Кабачки, маринованные в уксусе

Нарежьте кабачки тонкими ломтиками, сложите в банку. Залейте маринадом из воды, уксуса, сахара, соли и специй. Оставьте мариноваться на 2-3 часа или на ночь в холодильнике.

Подавайте кабачки как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира. Добавляйте в салаты, супы и другие блюда. Кабачки — отличный источник витаминов, минералов и клетчатки!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



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