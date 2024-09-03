Вкусно и сытно: готовим блинчики с рисом и яйцом

• молоко — 250 мл;
• мука — 250 г;
• сахар — 20 г;
• растопленное сливочное масло — 30 г;
• вода — 250 мл;
• яйца — 3 шт.
Для начинки:
• яйца — 3 шт.;
• соль — 5 г;
• вареный рис — 250 г;
• зеленый лук — 30 г;
• укроп — 30 г;
• майонез — 50 г.
1. В миску положите 3 яйца и топленое молоко, насыпьте муку и сахар, перемешайте. Добавьте воду, если нужно. Испеките блины.
2. Теперь сделайте начинку. Вареные яйца натрите, зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Рис сварите, перемешайте ингредиенты с майонезом.
3. Распределите начинку по блинам и сверните их в трубочки.
Начинку равномерно распределите по блинчикам и скатайте в трубочки.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Также могут быть поданы с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любым другим гарниром по желанию. Блины из пресного теста в кулинарии называются «блинцами».
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