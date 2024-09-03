Вкусно и сытно: готовим блинчики с рисом и яйцом

Блины с рисом и яйцом: рецепт приготовления

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

• молоко — 250 мл;

Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei, CC BY-SA 3.0

• мука — 250 г;

• сахар — 20 г;

• растопленное сливочное масло — 30 г;

• вода — 250 мл;

• яйца — 3 шт.

Для начинки:

• яйца — 3 шт.;

• соль — 5 г;

• вареный рис — 250 г;

• зеленый лук — 30 г;

• укроп — 30 г;

• майонез — 50 г.

Приготовление

1. В миску положите 3 яйца и топленое молоко, насыпьте муку и сахар, перемешайте. Добавьте воду, если нужно. Испеките блины.

2. Теперь сделайте начинку. Вареные яйца натрите, зеленый лук и укроп мелко нарежьте. Рис сварите, перемешайте ингредиенты с майонезом.

3. Распределите начинку по блинам и сверните их в трубочки.

Начинку равномерно распределите по блинчикам и скатайте в трубочки.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Также могут быть поданы с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любым другим гарниром по желанию. Блины из пресного теста в кулинарии называются «блинцами».

