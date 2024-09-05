Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке

Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринад для курицы на кефире — это отличный способ сделать куриное мясо сочным и вкусным. Этот маринад универсален и подходит для разных способов приготовления курицы.

Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

курица — 1 кг;

кефир — 300 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 4-5 зубчиков;

горчица — 2 чайные ложки;

приправа "карри" (неострая) — 1 столовая ложка;

соль — по вкусу;

молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Натрите репчатый лук и чеснок на мелкой тёрке. Поместите кашицу из лука и чеснока в миску. Добавьте горчицу и приправу "карри". Влейте кефир и тщательно всё перемешайте. Добавьте соль и молотый чёрный перец по вкусу. Погрузите в подготовленный маринад кусочки курицы и тщательно всё перемешайте. Накройте ёмкость пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 8-12 часов для маринования (или минимум на 2-3 часа). Маринад для курицы на кефире подходит для приготовления птицы на сковороде, гриле или мангале, а также в духовке. Для приготовления курицы в кефирном маринаде в духовке выложите кусочки курицы в форму для запекания, смажьте маринадом, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 40-50 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

Также могут быть добавлены различные травы, растительное масло, лук и чеснок. Могут использоваться сладкие ингредиенты, такие как мёд или сахар. Маринованию для длительного хранения обычно подвергают различные овощи, фрукты и корнеплоды — репчатый лук и чеснок, огурцы и томаты, тыкву, свеклу и капусту. Выбор в основном падает на те продукты, которые не имеют яркого собственного вкуса, либо теряют свои свойства при «простом» хранении.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.

