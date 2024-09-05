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Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке

Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
1:30
Еда

Маринад для курицы на кефире — это отличный способ сделать куриное мясо сочным и вкусным. Этот маринад универсален и подходит для разных способов приготовления курицы.

Маринад для курицы на кефире: универсальный, подходит для любого способа приготовления
Фото: Adobe Stock by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

  • курица — 1 кг;
  • кефир — 300 мл;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • горчица — 2 чайные ложки;
  • приправа "карри" (неострая) — 1 столовая ложка;
  • соль — по вкусу;
  • молотый чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

  1. Натрите репчатый лук и чеснок на мелкой тёрке.
  2. Поместите кашицу из лука и чеснока в миску. Добавьте горчицу и приправу "карри".
  3. Влейте кефир и тщательно всё перемешайте.
  4. Добавьте соль и молотый чёрный перец по вкусу.
  5. Погрузите в подготовленный маринад кусочки курицы и тщательно всё перемешайте.
  6. Накройте ёмкость пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 8-12 часов для маринования (или минимум на 2-3 часа).
  7. Маринад для курицы на кефире подходит для приготовления птицы на сковороде, гриле или мангале, а также в духовке.
  8. Для приготовления курицы в кефирном маринаде в духовке выложите кусочки курицы в форму для запекания, смажьте маринадом, поставьте в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 40-50 минут до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
Также могут быть добавлены различные травы, растительное масло, лук и чеснок. Могут использоваться сладкие ингредиенты, такие как мёд или сахар. Маринованию для длительного хранения обычно подвергают различные овощи, фрукты и корнеплоды — репчатый лук и чеснок, огурцы и томаты, тыкву, свеклу и капусту. Выбор в основном падает на те продукты, которые не имеют яркого собственного вкуса, либо теряют свои свойства при «простом» хранении.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков). Напиток белого цвета, возможно небольшое содержание углекислоты.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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