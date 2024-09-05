Пышный кляр для отбивных: с ним мясо получается похожим на пирожки с сочной начинкой

Пышный кляр для отбивных: с ним куски мяса получаются особенно аппетитными

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Кляр, приготовленный по этому рецепту, обволакивает отбивные толстым сплошным слоем, и в результате в вас получаются своеобразные пирожки с мясом. Попробуйте, такой способ выручит вас, если вы планируете жарить много отбивных.

Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 яйца,

2 столовые ложки сметаны,

6-7 столовых ложек муки,

соль по вкусу.

Процесс приготовления

Взбейте яйца со сметаной до однородной массы. Посолите и перемешайте. При желании добавьте специи. Постепенно добавляйте муку, замешивая густой, липкий и пышный кляр без комочков. Разрежьте куриное филе на порции, отбейте и поперчите с обеих сторон. Окуните мясо в кляр и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки по 3 минуты с каждой стороны.

Подавайте отбивные с любимым гарниром.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку. Жаренные в кляре блюда, преимущественно рыба, на французский манер называются «орли». В североамериканской гастрономической культуре продукты в кляре, приготовленные во фритюре, называются фриттерами, в японской — тэмпура.



Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Также мясом иногда называют некоторые мякотные субпродукты: язык, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов, пищевода и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.

