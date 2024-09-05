Пышный кляр для отбивных: с ним мясо получается похожим на пирожки с сочной начинкой

Кляр, приготовленный по этому рецепту, обволакивает отбивные толстым сплошным слоем, и в результате в вас получаются своеобразные пирожки с мясом. Попробуйте, такой способ выручит вас, если вы планируете жарить много отбивных.
Ингредиенты:
Процесс приготовления
Подавайте отбивные с любимым гарниром.
Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку. Жаренные в кляре блюда, преимущественно рыба, на французский манер называются «орли». В североамериканской гастрономической культуре продукты в кляре, приготовленные во фритюре, называются фриттерами, в японской — тэмпура.
Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Также мясом иногда называют некоторые мякотные субпродукты: язык, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов, пищевода и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.
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