Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать идеальный педикюр в домашних условиях: пошаговое руководство
Лучшие зеркала для ванной и прихожей: что нужно знать перед покупкой
В Якутске начнут реализацию крупнейшего жилищного проекта "Спортивный"
Познавательные и развлекательные места Арамиля
3 лучших жиросжигающих упражнений для ягодиц
Как сохранить кожу стоп здоровой осенью: полный гид по уходу
Отучаем деревья от "растительных париков": эффективные способы борьбы с лишайниками
Украинские хакеры атакуют российские банки
Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"

Пышный кляр для отбивных: с ним мясо получается похожим на пирожки с сочной начинкой

Пышный кляр для отбивных: с ним куски мяса получаются особенно аппетитными
0:56
Еда

Кляр, приготовленный по этому рецепту, обволакивает отбивные толстым сплошным слоем, и в результате в вас получаются своеобразные пирожки с мясом. Попробуйте, такой способ выручит вас, если вы планируете жарить много отбивных.

Пышный кляр для отбивных: с ним куски мяса получаются особенно аппетитными
Фото: commons.wikimedia.org by Rkolarsky, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2 яйца,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 6-7 столовых ложек муки,
  • соль по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Взбейте яйца со сметаной до однородной массы.
  2. Посолите и перемешайте. При желании добавьте специи.
  3. Постепенно добавляйте муку, замешивая густой, липкий и пышный кляр без комочков.
  4. Разрежьте куриное филе на порции, отбейте и поперчите с обеих сторон.
  5. Окуните мясо в кляр и обжарьте на разогретом растительном масле до золотистой корочки по 3 минуты с каждой стороны.

Подавайте отбивные с любимым гарниром.

Уточнения

Кляр (от фр. clair — «жидкий», также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов. В кляр обмакивают разнообразные продукты в кусочках (рыбу, птицу, мясо, овощи, фрукты и грибы) непосредственно перед жаркой. В. В. Похлёбкин называл кляры «эластичными панировками». Кляр позволяет обжаривать продукты быстрее и придаёт блюдам определённый вкус и зажаристую корочку. Жаренные в кляре блюда, преимущественно рыба, на французский манер называются «орли». В североамериканской гастрономической культуре продукты в кляре, приготовленные во фритюре, называются фриттерами, в японской — тэмпура.

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
Также мясом иногда называют некоторые мякотные субпродукты: язык, печень, почки, мозги, сердце, диафрагмы, мясо голов, пищевода и т. д. Мясо используется преимущественно как пищевой продукт.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Авантюра Киева закончена. В Курской области полностью остановлено движение ВСУ
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Последние материалы
Пышный кляр для отбивных: с ним куски мяса получаются особенно аппетитными
3 лучших жиросжигающих упражнений для ягодиц
Как сохранить кожу стоп здоровой осенью: полный гид по уходу
Отучаем деревья от "растительных париков": эффективные способы борьбы с лишайниками
Кивач: мощные скалы одного из крупнейших водопадов Европы
Украинские хакеры атакуют российские банки
Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
Преимущества минеральной пудры: натуральный подход к совершенному макияжу
Собака-агрессор: почему даже хорошо воспитанные питомцы могут проявлять агрессию
Россия намерена увеличить товарооборот с Малайзией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.