Мясо, тушёное с кабачками и баклажанами: просто шикарно с любым гарниром

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками — это ароматное и сытное блюдо, которое станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного мяса, сочных овощей и пряного соуса создаёт неповторимый вкус, который придётся по душе всем гостям.
Тушёное мясо с баклажанами и кабачками — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.
Для этого потребуется:
Приготовление
Подавайте тушёное мясо с баклажанами и кабачками с картофелем или другим гарниром на ваш выбор. Приятного аппетита!
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
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