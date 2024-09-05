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Мясо, тушёное с кабачками и баклажанами: просто шикарно с любым гарниром

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками: очень аппетитное, с сезонными овощами
1:18
Еда

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками — это ароматное и сытное блюдо, которое станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного мяса, сочных овощей и пряного соуса создаёт неповторимый вкус, который придётся по душе всем гостям.

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками: очень аппетитное, с сезонными овощами
Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.

Для этого потребуется:

  • 700 г свинины (или другого мяса);
  • 1-2 баклажана;
  • 1-2 кабачка;
  • пару зубков чеснока;
  • 2 томата в собственном соку (можно заменить свежими помидорами);
  • растительное масло;
  • соль и перец.

Приготовление

  1. Нарежьте мясо на небольшие кусочки и обжарьте на сильном огне до румяной корочки.
  2. Нарежьте баклажаны и кабачки кубиками и обжарьте на растительном масле в течение 2-3 минут.
  3. Добавьте мелко нарезанный чеснок и томаты.
  4. Верните мясо в сковороду, посолите и поперчите по вкусу.
  5. Тушите до готовности мяса, примерно 30 минут.

Подавайте тушёное мясо с баклажанами и кабачками с картофелем или другим гарниром на ваш выбор. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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