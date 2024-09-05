Мясо, тушёное с кабачками и баклажанами: просто шикарно с любым гарниром

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками: очень аппетитное, с сезонными овощами

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками — это ароматное и сытное блюдо, которое станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола. Сочетание нежного мяса, сочных овощей и пряного соуса создаёт неповторимый вкус, который придётся по душе всем гостям.

Фото: commons.wikimedia.org by E4024, CC BY-SA 4.0

Тушёное мясо с баклажанами и кабачками — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.

Для этого потребуется:

700 г свинины (или другого мяса);

1-2 баклажана;

1-2 кабачка;

пару зубков чеснока;

2 томата в собственном соку (можно заменить свежими помидорами);

растительное масло;

соль и перец.

Приготовление

Нарежьте мясо на небольшие кусочки и обжарьте на сильном огне до румяной корочки. Нарежьте баклажаны и кабачки кубиками и обжарьте на растительном масле в течение 2-3 минут. Добавьте мелко нарезанный чеснок и томаты. Верните мясо в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Тушите до готовности мяса, примерно 30 минут.

Подавайте тушёное мясо с баклажанами и кабачками с картофелем или другим гарниром на ваш выбор. Приятного аппетита!

Уточнения

Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

