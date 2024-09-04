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Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков

Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
2:02
Еда

Баклажаны, приготовленные как грибы, станут отличной закуской на вашем столе. Их легко сделать, и они действительно напоминают по вкусу настоящие грибы. Вот простой рецепт этой закуски из баклажанов, которым мы с радостью с вами делимся.

Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

  • баклажаны — 1 кг;
  • вода — 1 л;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 1 бутончик;
  • душистый перец горошком — 4 шт.;
  • уксус (9%) — 100 мл;
  • маленький перец чили — 1 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • рафинированное растительное масло — 125 мл.

Приготовление

  1. Подготовьте банки и крышки, вымойте их с пищевой содой и простерилизуйте.
  2. Вымойте баклажаны, обсушите и обрежьте кончики с обеих сторон. Нарежьте их небольшими ломтиками.
  3. Приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, пряности и доведите до кипения. Варите 3 минуты. Затем добавьте уксус и перемешайте.
  4. Выложите нарезанные баклажаны в кипящий маринад и доведите до кипения на сильном огне. Варите 4 минуты.
  5. Откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте стечь жидкости.
  6. Мелко нарежьте перец чили (можно оставить семена) и порубите чеснок.
  7. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте чеснок и перец чили в течение 1 минуты.
  8. Добавьте баклажаны в сковороду и перемешайте. Держите на сильном огне ещё 3 минуты. Снимите с огня.
  9. Разложите жареные баклажаны по стерилизованным банкам, залейте маслом из сковороды и закатайте.
  10. Переверните банки и укутайте тёплым пледом до полного остывания.

Подавайте баклажаны, приготовленные как грибы, украсив кольцами красного или репчатого лука и зеленью.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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