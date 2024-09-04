Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков

Баклажаны, приготовленные как грибы, станут отличной закуской на вашем столе. Их легко сделать, и они действительно напоминают по вкусу настоящие грибы. Вот простой рецепт этой закуски из баклажанов, которым мы с радостью с вами делимся.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ингредиенты:
баклажаны — 1 кг;
вода — 1 л;
соль — 1 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
лавровый лист — 2 шт.;
гвоздика — 1 бутончик;
душистый перец горошком — 4 шт.;
уксус (9%) — 100 мл;
маленький перец чили — 1 шт.;
чеснок — 1 головка;
рафинированное растительное масло — 125 мл.
Приготовление
Подготовьте банки и крышки, вымойте их с пищевой содой и простерилизуйте.
Вымойте баклажаны, обсушите и обрежьте кончики с обеих сторон. Нарежьте их небольшими ломтиками.
Приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, пряности и доведите до кипения. Варите 3 минуты. Затем добавьте уксус и перемешайте.
Выложите нарезанные баклажаны в кипящий маринад и доведите до кипения на сильном огне. Варите 4 минуты.
Откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте стечь жидкости.
Мелко нарежьте перец чили (можно оставить семена) и порубите чеснок.
Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте чеснок и перец чили в течение 1 минуты.
Добавьте баклажаны в сковороду и перемешайте. Держите на сильном огне ещё 3 минуты. Снимите с огня.
Разложите жареные баклажаны по стерилизованным банкам, залейте маслом из сковороды и закатайте.
Переверните банки и укутайте тёплым пледом до полного остывания.
Подавайте баклажаны, приготовленные как грибы, украсив кольцами красного или репчатого лука и зеленью.
Уточнения
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.
Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: