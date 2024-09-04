Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков

Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Баклажаны, приготовленные как грибы, станут отличной закуской на вашем столе. Их легко сделать, и они действительно напоминают по вкусу настоящие грибы. Вот простой рецепт этой закуски из баклажанов, которым мы с радостью с вами делимся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг;

вода — 1 л;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

гвоздика — 1 бутончик;

душистый перец горошком — 4 шт.;

уксус (9%) — 100 мл;

маленький перец чили — 1 шт.;

чеснок — 1 головка;

рафинированное растительное масло — 125 мл.

Приготовление

Подготовьте банки и крышки, вымойте их с пищевой содой и простерилизуйте. Вымойте баклажаны, обсушите и обрежьте кончики с обеих сторон. Нарежьте их небольшими ломтиками. Приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, пряности и доведите до кипения. Варите 3 минуты. Затем добавьте уксус и перемешайте. Выложите нарезанные баклажаны в кипящий маринад и доведите до кипения на сильном огне. Варите 4 минуты. Откиньте баклажаны на дуршлаг и дайте стечь жидкости. Мелко нарежьте перец чили (можно оставить семена) и порубите чеснок. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте чеснок и перец чили в течение 1 минуты. Добавьте баклажаны в сковороду и перемешайте. Держите на сильном огне ещё 3 минуты. Снимите с огня. Разложите жареные баклажаны по стерилизованным банкам, залейте маслом из сковороды и закатайте. Переверните банки и укутайте тёплым пледом до полного остывания.

Подавайте баклажаны, приготовленные как грибы, украсив кольцами красного или репчатого лука и зеленью.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии.

Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

