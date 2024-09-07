Как приготовить щи, от которых вся семья будет в восторге

Томление и правильная заправка: как приготовить вкусные щи

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вкусные щи, которые приведут в восторг всю семью, — это настоящее искусство, которым владеют опытные хозяйки. Но этому умению можно научиться.

Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide, CC BY 2.0

Секреты приготовления идеальных щей:

Выбор капусты : хотя щи можно приготовить из любой капусты, самыми вкусными они получаются из осенних сортов. Именно они придают супу насыщенный вкус и характер. Поэтому в холодное время года щи особенно удачны.

: хотя щи можно приготовить из любой капусты, самыми вкусными они получаются из осенних сортов. Именно они придают супу насыщенный вкус и характер. Поэтому в холодное время года щи особенно удачны. Секретная заправка : щи обладают уникальным вкусом, который трудно спутать с чем-то другим. Чтобы добиться этого особенного оттенка, стоит добавить в суп секретную заправку. Рассол от маринованных грибов или квашеной капусты придаст блюду необходимую кислинку и насыщенность.

: щи обладают уникальным вкусом, который трудно спутать с чем-то другим. Чтобы добиться этого особенного оттенка, стоит добавить в суп секретную заправку. Рассол от маринованных грибов или квашеной капусты придаст блюду необходимую кислинку и насыщенность. Томление: для того чтобы щи были особенно вкусными, не стоит торопиться. После варки суп нужно томить в духовке при низкой температуре. Этот процесс позволяет ингредиентам лучше раскрыть свои вкусы и ароматы.

Уточнения

Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.



Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

