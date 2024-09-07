Как приготовить щи, от которых вся семья будет в восторге

Приготовить вкусные щи, которые приведут в восторг всю семью, — это настоящее искусство, которым владеют опытные хозяйки. Но этому умению можно научиться.
Секреты приготовления идеальных щей:
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.
Щи — классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.
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