Как сделать огурцы хрустящими и вкусными: советы опытных хозяек

Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

В разгар сезона опытные хозяйки практически не имеют свободного времени, ведь они заняты сезонными заготовками. Одним из главных ингредиентов для зимних запасов являются огурцы, которые могут стать идеальным дополнением к любому блюду.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Что добавить в банку для огурцов:

Листья дуба и вишни : для придания огурцам невероятного вкуса и сохранения их хрустящей текстуры стоит добавить дубовые и вишневые листья. Эти ингредиенты богаты дубильными веществами, которые помогают сохранить огурцы хрустящими. На трехлитровую банку достаточно одного дубового и двух вишневых листьев.

: для придания огурцам невероятного вкуса и сохранения их хрустящей текстуры стоит добавить дубовые и вишневые листья. Эти ингредиенты богаты дубильными веществами, которые помогают сохранить огурцы хрустящими. На трехлитровую банку достаточно одного дубового и двух вишневых листьев. Смородина : листья смородины — классический ингредиент для маринованных огурцов. Они не только добавляют огурцам насыщенный вкус, но и смягчают резкость дубовых листьев. Три листа на банку (3 л) будет достаточно, чтобы сделать огурцы еще вкуснее.

: листья смородины — классический ингредиент для маринованных огурцов. Они не только добавляют огурцам насыщенный вкус, но и смягчают резкость дубовых листьев. Три листа на банку (3 л) будет достаточно, чтобы сделать огурцы еще вкуснее. Зелень: если у вас остались зонтики укропа или переросшая петрушка, не выбрасывайте их. Эти ингредиенты отлично подойдут для маринования огурцов. Для трехлитровой банки используйте один зонтик укропа и небольшое количество петрушки.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.





Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй. Солёные огурцы — одно из традиционных блюд славянской, немецкой кухонь (нем. Salzgurken), а также самый популярный овощ для засолки.

