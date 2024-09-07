Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Российский турист свёл счеты с жизнью на Пхукете
CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр
Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных
Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно

Как сделать огурцы хрустящими и вкусными: советы опытных хозяек

Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
1:15
Еда

В разгар сезона опытные хозяйки практически не имеют свободного времени, ведь они заняты сезонными заготовками. Одним из главных ингредиентов для зимних запасов являются огурцы, которые могут стать идеальным дополнением к любому блюду.

Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, CC BY 3.0

Что добавить в банку для огурцов:

  • Листья дуба и вишни: для придания огурцам невероятного вкуса и сохранения их хрустящей текстуры стоит добавить дубовые и вишневые листья. Эти ингредиенты богаты дубильными веществами, которые помогают сохранить огурцы хрустящими. На трехлитровую банку достаточно одного дубового и двух вишневых листьев.
  • Смородина: листья смородины — классический ингредиент для маринованных огурцов. Они не только добавляют огурцам насыщенный вкус, но и смягчают резкость дубовых листьев. Три листа на банку (3 л) будет достаточно, чтобы сделать огурцы еще вкуснее.
  • Зелень: если у вас остались зонтики укропа или переросшая петрушка, не выбрасывайте их. Эти ингредиенты отлично подойдут для маринования огурцов. Для трехлитровой банки используйте один зонтик укропа и небольшое количество петрушки.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
 

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй. Солёные огурцы — одно из традиционных блюд славянской, немецкой кухонь (нем. Salzgurken), а также самый популярный овощ для засолки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Т-90М "Прорыв". Могучий танк продолжает поступать в армию России Дмитрий Плотников Политолог Гусий: охота ВСУ за поездами — тактика террористов Олег Володин Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как обновить интерьер: избавляемся от устаревших диванов, шкафов и старомодного освещения
Как обновить интерьер: избавляемся от устаревших диванов, шкафов и старомодного освещения
Последние материалы
Хирург Аль-Юсеф заверил, что после блефаропластики зрение становится более комфортным
Российский турист свёл счеты с жизнью на Пхукете
CGH: ранний колоректальный рак может быть связан с числом старших братьев и сестёр
Три невероятно эффективных способа вырастить идеальную капусту на дачном участке
Осенние рекомендации по уходу за автомобилем: что нужно проверить
Международная группа учёных выявила 125 вирусов у сельскохозяйственных животных
Зелень, смородина и листья: как сделать идеальные огурцы на зиму
Турпоток россиян в Таиланд в 2024 году может достичь 1,9 млн человек
Мишустин одобрил проект ускоренных перевозок с Узбекистаном
Дерматолог: мицеллярную воду, требующую смывания, оставлять на коже вредно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.