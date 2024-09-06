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Блюдо, которое не требует дорогих ингредиентов, но покоряет вкусом

Картофельные лодочки в духовке: вкусное и недорогое блюдо
1:38
Еда

Для создания кулинарного шедевра вовсе не обязательно использовать дорогостоящие ингредиенты. Часто стандартного набора продуктов достаточно, чтобы приготовить не только вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Одним из таких примеров являются картофельные лодочки.

Картофельные лодочки в духовке: вкусное и недорогое блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Рецепт картофельных лодочек:

  • Подготовка картофеля: возьмите четыре крупных картофелины, тщательно промойте их, но не снимайте кожуру. Сварите картофель до готовности, а затем охладите его в холодильнике.
  • Приготовление начинки: пока картофель остывает, подготовьте начинку. Очистите две луковицы, нарежьте их кубиками и обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте 300 граммов мелко нарезанных шампиньонов и продолжайте жарить, пока вся жидкость не испарится (около 8 минут). После этого всыпьте 50 граммов тертого сыра и добавьте 2 столовые ложки сметаны, половину чайной ложки соли и молотый перец по вкусу. Перемешайте смесь и обжаривайте еще 3 минуты.
  • Формирование лодочек: достаньте охлажденный картофель из холодильника, разрежьте каждую картофелину пополам и аккуратно удалите часть мякоти, формируя углубления. Наполните каждую половинку подготовленной начинкой и посыпьте сверху небольшим количеством тертого сыра.
  • Запекание: поместите картофельные лодочки в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте в течение 20 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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