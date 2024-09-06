Блюдо, которое не требует дорогих ингредиентов, но покоряет вкусом

Картофельные лодочки в духовке: вкусное и недорогое блюдо

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Для создания кулинарного шедевра вовсе не обязательно использовать дорогостоящие ингредиенты. Часто стандартного набора продуктов достаточно, чтобы приготовить не только вкусное, но и невероятно красивое блюдо. Одним из таких примеров являются картофельные лодочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Рецепт картофельных лодочек:

Подготовка картофеля : возьмите четыре крупных картофелины, тщательно промойте их, но не снимайте кожуру. Сварите картофель до готовности, а затем охладите его в холодильнике.

: возьмите четыре крупных картофелины, тщательно промойте их, но не снимайте кожуру. Сварите картофель до готовности, а затем охладите его в холодильнике. Приготовление начинки : пока картофель остывает, подготовьте начинку. Очистите две луковицы, нарежьте их кубиками и обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте 300 граммов мелко нарезанных шампиньонов и продолжайте жарить, пока вся жидкость не испарится (около 8 минут). После этого всыпьте 50 граммов тертого сыра и добавьте 2 столовые ложки сметаны, половину чайной ложки соли и молотый перец по вкусу. Перемешайте смесь и обжаривайте еще 3 минуты.

: пока картофель остывает, подготовьте начинку. Очистите две луковицы, нарежьте их кубиками и обжарьте на разогретой сковороде до золотистого цвета. Затем добавьте 300 граммов мелко нарезанных шампиньонов и продолжайте жарить, пока вся жидкость не испарится (около 8 минут). После этого всыпьте 50 граммов тертого сыра и добавьте 2 столовые ложки сметаны, половину чайной ложки соли и молотый перец по вкусу. Перемешайте смесь и обжаривайте еще 3 минуты. Формирование лодочек : достаньте охлажденный картофель из холодильника, разрежьте каждую картофелину пополам и аккуратно удалите часть мякоти, формируя углубления. Наполните каждую половинку подготовленной начинкой и посыпьте сверху небольшим количеством тертого сыра.

: достаньте охлажденный картофель из холодильника, разрежьте каждую картофелину пополам и аккуратно удалите часть мякоти, формируя углубления. Наполните каждую половинку подготовленной начинкой и посыпьте сверху небольшим количеством тертого сыра. Запекание: поместите картофельные лодочки в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте в течение 20 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

