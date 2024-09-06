Три секретных ингредиента, которые сделают ваш плов идеальным

Что добавляют в плов для достижения идеальной текстуры и вкуса

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Споры о том, как правильно готовить настоящий плов, кажутся вечными. Именно поэтому у каждого повара это блюдо получается уникальным и неповторимым.

Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Какие ингредиенты обязательно добавлять в плов:

Барбарис : хотя состав пряностей в разных рецептах плова может различаться, барбарис — это неизменная классика. Эта специя придает плову характерный вкус и аромат, делая его по-настоящему аутентичным.

: хотя состав пряностей в разных рецептах плова может различаться, барбарис — это неизменная классика. Эта специя придает плову характерный вкус и аромат, делая его по-настоящему аутентичным. Жир : многих может удивить, но в традиционном плове важную роль играет бараний жир. Его растапливают и смешивают с растительным маслом. Эта смесь придает плову невероятную насыщенность и аромат.

: многих может удивить, но в традиционном плове важную роль играет бараний жир. Его растапливают и смешивают с растительным маслом. Эта смесь придает плову невероятную насыщенность и аромат. Хлеб: чтобы плов получился не только ароматным, но и рассыпчатым, добавьте корочку черствого черного хлеба. Она впитает лишнюю влагу, помогая достичь идеальной текстуры.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.

