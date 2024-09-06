Три секретных ингредиента, которые сделают ваш плов идеальным

Споры о том, как правильно готовить настоящий плов, кажутся вечными. Именно поэтому у каждого повара это блюдо получается уникальным и неповторимым.
Какие ингредиенты обязательно добавлять в плов:
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
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