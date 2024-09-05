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Почему ваше пюре не получается идеальным: три важные причины

Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты
1:09
Еда

Не всегда картофельное пюре удается на том уровне, на который мы рассчитываем. Одной из самых распространенных проблем становятся комочки, которые могут испортить все впечатление от блюда.

Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Три важных момента для идеального картофельного пюре:

  • Выбор крахмалистого картофеля: для приготовления воздушного и нежного картофельного пюре лучше всего использовать крахмалистые сорта картофеля. Они дают именно ту текстуру, которую мы ожидаем. Признаком такого картофеля обычно служит грубая и шероховатая кожура.
  • Нарезка картофеля: некоторые хозяйки предпочитают варить картофель целиком, что является правильным решением, особенно если клубни небольшие и одинакового размера. Если же клубни крупные, лучше разрезать их на несколько меньших кусков для равномерного приготовления.
  • Сушка картофеля: после того как картофель сварен и вода слита, не торопитесь убирать кастрюлю с плиты. Оставьте ее на огне еще на полминуты, чтобы испарить остатки влаги. Это поможет избежать лишней жидкости в пюре и улучшит его текстуру.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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