Оливье с изюминкой: попробуйте добавить креветки и буженину

Три способа улучшить классический рецепт оливье

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат оливье — это классика, но назвать его пикантным сложно. Его вкус скорее сдержанный и лаконичный. Однако, если вы хотите добавить этому блюду немного изюминки, есть несколько интересных способов.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Способы придания пикантности оливье:

Замена колбасы : если вы ищете более насыщенный вкус и аромат, замените традиционную колбасу на копчености. Подойдут также ветчина или бекон. Эти ингредиенты придадут классическому оливье новую глубину вкуса.

: если вы ищете более насыщенный вкус и аромат, замените традиционную колбасу на копчености. Подойдут также ветчина или бекон. Эти ингредиенты придадут классическому оливье новую глубину вкуса. Буженина с креветками : хотите сделать оливье особенным? Попробуйте заменить колбасу сочетанием буженины и отварных креветок. Да, этот вариант не самый бюджетный, но он идеально подходит для праздников и особых случаев. На стандартный объем салата потребуется около 100 граммов буженины и 150 граммов креветок.

: хотите сделать оливье особенным? Попробуйте заменить колбасу сочетанием буженины и отварных креветок. Да, этот вариант не самый бюджетный, но он идеально подходит для праздников и особых случаев. На стандартный объем салата потребуется около 100 граммов буженины и 150 граммов креветок. Перец: чтобы придать салату легкую остроту, перед заправкой добавьте щепотку перца. Для большей пикантности используйте порошок чили или кайенский перец. Если предпочитаете мягкий вкус, можно ограничиться паприкой или черным перцем.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

