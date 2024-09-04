Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
ГАИ предупредила водителей об опасности дистанционного запуска мотора

Оливье с изюминкой: попробуйте добавить креветки и буженину

Три способа улучшить классический рецепт оливье
1:13
Еда

Салат оливье — это классика, но назвать его пикантным сложно. Его вкус скорее сдержанный и лаконичный. Однако, если вы хотите добавить этому блюду немного изюминки, есть несколько интересных способов.

Три способа улучшить классический рецепт оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Способы придания пикантности оливье:

  • Замена колбасы: если вы ищете более насыщенный вкус и аромат, замените традиционную колбасу на копчености. Подойдут также ветчина или бекон. Эти ингредиенты придадут классическому оливье новую глубину вкуса.
  • Буженина с креветками: хотите сделать оливье особенным? Попробуйте заменить колбасу сочетанием буженины и отварных креветок. Да, этот вариант не самый бюджетный, но он идеально подходит для праздников и особых случаев. На стандартный объем салата потребуется около 100 граммов буженины и 150 граммов креветок.
  • Перец: чтобы придать салату легкую остроту, перед заправкой добавьте щепотку перца. Для большей пикантности используйте порошок чили или кайенский перец. Если предпочитаете мягкий вкус, можно ограничиться паприкой или черным перцем.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Последние материалы
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
Три способа улучшить классический рецепт оливье
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
Места притяжения туристов в Азии
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.