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Этот натуральный лимонад вы захотите готовить каждый день

Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой
1:09
Еда

Перед освежающим и натуральным лимонадом невозможно устоять — его вкус всегда остается на высоте. Особенно приятно осознавать, что вы подаете своим близким полезный и натуральный напиток.

Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, PDM

Как приготовить настоящий домашний лимонад:

Список ингредиентов:

  • 500 г лимонов
  • 1 стакан сахара (по вкусу)
  • чистая питьевая вода и газированная вода
  • несколько веточек фиолетового базилика и перечной мяты

Метод приготовления:

  1. Начните с тщательного мытья лимонов, затем натрите цедру с половины количества сахара.
  2. Очистите лимоны от кожуры и удалите косточки, после чего измельчите их в блендере до однородной массы.
  3. Добавьте к получившемуся пюре цедру с сахаром и снова перемешайте.
  4. Полученную смесь оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы вкус настоялся.
  5. При подаче смешивайте одну столовую ложку лимонного пюре с одним стаканом чистой или газированной воды. Добавьте оставшийся сахар по вкусу и украсьте напиток веточками базилика и мяты.

Уточнения

Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный. Изготавливается из плодов лимона, воды и дополнительных ингредиентов.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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