Этот натуральный лимонад вы захотите готовить каждый день
Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой
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Перед освежающим и натуральным лимонадом невозможно устоять — его вкус всегда остается на высоте. Особенно приятно осознавать, что вы подаете своим близким полезный и натуральный напиток.
Фото: pxhere.com by rawpixel.com, PDM
Как приготовить настоящий домашний лимонад:
Список ингредиентов:
- 500 г лимонов
- 1 стакан сахара (по вкусу)
- чистая питьевая вода и газированная вода
- несколько веточек фиолетового базилика и перечной мяты
Метод приготовления:
- Начните с тщательного мытья лимонов, затем натрите цедру с половины количества сахара.
- Очистите лимоны от кожуры и удалите косточки, после чего измельчите их в блендере до однородной массы.
- Добавьте к получившемуся пюре цедру с сахаром и снова перемешайте.
- Полученную смесь оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы вкус настоялся.
- При подаче смешивайте одну столовую ложку лимонного пюре с одним стаканом чистой или газированной воды. Добавьте оставшийся сахар по вкусу и украсьте напиток веточками базилика и мяты.
Уточнения
Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный. Изготавливается из плодов лимона, воды и дополнительных ингредиентов.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.