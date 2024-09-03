Этот натуральный лимонад вы захотите готовить каждый день

Домашний лимонад: рецепт с лимонами, базиликом и мятой

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед освежающим и натуральным лимонадом невозможно устоять — его вкус всегда остается на высоте. Особенно приятно осознавать, что вы подаете своим близким полезный и натуральный напиток.

Фото: pxhere.com by rawpixel.com, PDM

Как приготовить настоящий домашний лимонад:

Список ингредиентов:

500 г лимонов

1 стакан сахара (по вкусу)

чистая питьевая вода и газированная вода

несколько веточек фиолетового базилика и перечной мяты

Метод приготовления:

Начните с тщательного мытья лимонов, затем натрите цедру с половины количества сахара. Очистите лимоны от кожуры и удалите косточки, после чего измельчите их в блендере до однородной массы. Добавьте к получившемуся пюре цедру с сахаром и снова перемешайте. Полученную смесь оставьте в холодильнике на несколько часов, чтобы вкус настоялся. При подаче смешивайте одну столовую ложку лимонного пюре с одним стаканом чистой или газированной воды. Добавьте оставшийся сахар по вкусу и украсьте напиток веточками базилика и мяты.

Уточнения

Лимона́д — кисло‑сладкий безалкогольный напиток, газированный. Изготавливается из плодов лимона, воды и дополнительных ингредиентов.

