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Деревенская магия: как приготовить идеальные пирожки без лишних сложностей

Как приготовить деревенские пирожки: простой и вкусный рецепт
1:09
Еда

Не все кулинарные шедевры создаются в модных ресторанах или на современных кухнях. В деревенской кухне есть своя магия — простота, насыщенные вкусы и душевное тепло. Здесь не требуют использовать только экзотические ингредиенты или следовать гламурным тенденциям.

Как приготовить деревенские пирожки: простой и вкусный рецепт
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Что нужно:

  • мука — 0,5 кг
  • молоко — 1 стакан
  • сахар — 2 ст. л.
  • сливочное масло — 180 гр
  • сухие дрожжи — 1 пакетик

Как готовить:

  1. Начните с того, что сливочное масло должно быть мягким, а молоко — слегка теплым.
  2. В подогретое молоко добавьте дрожжи и сахар, после чего дайте смеси настояться 15-20 минут.
  3. Просейте муку и соедините ее с размягченным сливочным маслом, затем тщательно перемешайте вручную.
  4. Влейте молочно-дрожжевую смесь в муку с сахаром и вымесите тесто. Оно должно быть мягким, но не крутым.
  5. Положите тесто в холодильник на 30 минут. После этого можно начинать формировать пирожки.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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