Деревенская магия: как приготовить идеальные пирожки без лишних сложностей

Как приготовить деревенские пирожки: простой и вкусный рецепт

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Не все кулинарные шедевры создаются в модных ресторанах или на современных кухнях. В деревенской кухне есть своя магия — простота, насыщенные вкусы и душевное тепло. Здесь не требуют использовать только экзотические ингредиенты или следовать гламурным тенденциям.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Что нужно:

мука — 0,5 кг

молоко — 1 стакан

сахар — 2 ст. л.

сливочное масло — 180 гр

сухие дрожжи — 1 пакетик

Как готовить:

Начните с того, что сливочное масло должно быть мягким, а молоко — слегка теплым. В подогретое молоко добавьте дрожжи и сахар, после чего дайте смеси настояться 15-20 минут. Просейте муку и соедините ее с размягченным сливочным маслом, затем тщательно перемешайте вручную. Влейте молочно-дрожжевую смесь в муку с сахаром и вымесите тесто. Оно должно быть мягким, но не крутым. Положите тесто в холодильник на 30 минут. После этого можно начинать формировать пирожки.

Уточнения

Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).

