Деревенская магия: как приготовить идеальные пирожки без лишних сложностей

Не все кулинарные шедевры создаются в модных ресторанах или на современных кухнях. В деревенской кухне есть своя магия — простота, насыщенные вкусы и душевное тепло. Здесь не требуют использовать только экзотические ингредиенты или следовать гламурным тенденциям.
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
Что нужно:
мука — 0,5 кг
молоко — 1 стакан
сахар — 2 ст. л.
сливочное масло — 180 гр
сухие дрожжи — 1 пакетик
Как готовить:
Начните с того, что сливочное масло должно быть мягким, а молоко — слегка теплым.
В подогретое молоко добавьте дрожжи и сахар, после чего дайте смеси настояться 15-20 минут.
Просейте муку и соедините ее с размягченным сливочным маслом, затем тщательно перемешайте вручную.
Влейте молочно-дрожжевую смесь в муку с сахаром и вымесите тесто. Оно должно быть мягким, но не крутым.
Положите тесто в холодильник на 30 минут. После этого можно начинать формировать пирожки.
Уточнения
Те́сто — полуфабрикат в хлебопекарном, кондитерском и макаронном производствах, получаемый замесом муки с различными продуктами (в зависимости от вида теста), основными из которых являются: вода, жиры, яйца, сахар, соль, разрыхлители (дрожжи, сода).
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