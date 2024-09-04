Свекольник с ботвой: с ней вкус будет более насыщенным, а витаминов в супе — больше

Свекольник с ботвой — идеальное блюдо для лета и осени, богатое витаминами и минералами. Этот горячий суп придётся по вкусу многим благодаря насыщенному вкусу и интересному сочетанию ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты на 4 порции:
молодая свёкла с ботвой — 500 г;
картофель — 400 г;
репчатый лук — 80 г;
растительное масло — 2 ст. л.;
томатная паста — 2 ст. л.;
яблочный уксус — 1 ст. л.;
петрушка — 2 веточки;
зелёный лук — 1 стебель;
молотый чёрный перец — по вкусу;
соль — по вкусу.
Приготовление
Отрежьте ботву у свёклы, тщательно вымойте клубни щёткой и запеките их в фольге при температуре 200 °C в течение 40 минут. Можно также отварить свёклу, но это займёт больше времени и повлияет на её вкус.
Очистите и нарежьте репчатый лук. Промойте и обсушите ботву, удалите грубые стебли и нарежьте небольшими кусочками. Листья также тонко нарежьте.
Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжарьте лук на среднем огне в течение трёх минут. Добавьте стебли свёклы и жарьте на слабом огне ещё 7-10 минут. Затем добавьте томатную пасту и влейте 150 мл воды, тушите на слабом огне 5 минут.
Очистите и нарежьте картофель кубиками. В кастрюле доведите до кипения 2 литра питьевой воды, немного посолите и положите картофель. Варите 10 минут.
Натрите запечённую или сваренную свёклу на средней тёрке, сбрызните уксусом и перемешайте. Это сохранит яркий цвет свёклы при варке.
Подготовьте зелень для свекольника. Мелко нарежьте петрушку, удалив грубые стебли, и зелёный лук.
Переложите тушёные овощи и свёклу в кастрюлю с картофелем, добавьте нарезанную ботву, посолите по вкусу и доведите до кипения. Выключите огонь и добавьте зелень. Оставьте под крышкой на 10 минут.
Затем разлейте свекольник по тарелкам и при желании добавьте сметану и/или разрезанное пополам яйцо.
Уточнения
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
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