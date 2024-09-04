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Свекольник с ботвой: с ней вкус будет более насыщенным, а витаминов в супе — больше

Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный
2:19
Еда

Свекольник с ботвой — идеальное блюдо для лета и осени, богатое витаминами и минералами. Этот горячий суп придётся по вкусу многим благодаря насыщенному вкусу и интересному сочетанию ингредиентов.

Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный
Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 4 порции:

  • молодая свёкла с ботвой — 500 г;
  • картофель — 400 г;
  • репчатый лук — 80 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • петрушка — 2 веточки;
  • зелёный лук — 1 стебель;
  • молотый чёрный перец — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Отрежьте ботву у свёклы, тщательно вымойте клубни щёткой и запеките их в фольге при температуре 200 °C в течение 40 минут. Можно также отварить свёклу, но это займёт больше времени и повлияет на её вкус.
  2. Очистите и нарежьте репчатый лук. Промойте и обсушите ботву, удалите грубые стебли и нарежьте небольшими кусочками. Листья также тонко нарежьте.
  3. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжарьте лук на среднем огне в течение трёх минут. Добавьте стебли свёклы и жарьте на слабом огне ещё 7-10 минут. Затем добавьте томатную пасту и влейте 150 мл воды, тушите на слабом огне 5 минут.
  4. Очистите и нарежьте картофель кубиками. В кастрюле доведите до кипения 2 литра питьевой воды, немного посолите и положите картофель. Варите 10 минут.
  5. Натрите запечённую или сваренную свёклу на средней тёрке, сбрызните уксусом и перемешайте. Это сохранит яркий цвет свёклы при варке.
  6. Подготовьте зелень для свекольника. Мелко нарежьте петрушку, удалив грубые стебли, и зелёный лук.
  7. Переложите тушёные овощи и свёклу в кастрюлю с картофелем, добавьте нарезанную ботву, посолите по вкусу и доведите до кипения. Выключите огонь и добавьте зелень. Оставьте под крышкой на 10 минут.

Затем разлейте свекольник по тарелкам и при желании добавьте сметану и/или разрезанное пополам яйцо.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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