Свекольник с ботвой: с ней вкус будет более насыщенным, а витаминов в супе — больше

Свекольник с ботвой: вкусный, насыщенный и витаминный

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Свекольник с ботвой — идеальное блюдо для лета и осени, богатое витаминами и минералами. Этот горячий суп придётся по вкусу многим благодаря насыщенному вкусу и интересному сочетанию ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by К.Артём.1, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 4 порции:

молодая свёкла с ботвой — 500 г;

картофель — 400 г;

репчатый лук — 80 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

петрушка — 2 веточки;

зелёный лук — 1 стебель;

молотый чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Отрежьте ботву у свёклы, тщательно вымойте клубни щёткой и запеките их в фольге при температуре 200 °C в течение 40 минут. Можно также отварить свёклу, но это займёт больше времени и повлияет на её вкус. Очистите и нарежьте репчатый лук. Промойте и обсушите ботву, удалите грубые стебли и нарежьте небольшими кусочками. Листья также тонко нарежьте. Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжарьте лук на среднем огне в течение трёх минут. Добавьте стебли свёклы и жарьте на слабом огне ещё 7-10 минут. Затем добавьте томатную пасту и влейте 150 мл воды, тушите на слабом огне 5 минут. Очистите и нарежьте картофель кубиками. В кастрюле доведите до кипения 2 литра питьевой воды, немного посолите и положите картофель. Варите 10 минут. Натрите запечённую или сваренную свёклу на средней тёрке, сбрызните уксусом и перемешайте. Это сохранит яркий цвет свёклы при варке. Подготовьте зелень для свекольника. Мелко нарежьте петрушку, удалив грубые стебли, и зелёный лук. Переложите тушёные овощи и свёклу в кастрюлю с картофелем, добавьте нарезанную ботву, посолите по вкусу и доведите до кипения. Выключите огонь и добавьте зелень. Оставьте под крышкой на 10 минут.

Затем разлейте свекольник по тарелкам и при желании добавьте сметану и/или разрезанное пополам яйцо.

Уточнения

Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.



Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.

