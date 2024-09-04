Готовим лёгкий гарнир или ужин для худеющих: вкусная тушёная капуста с кабачками

Капуста, тушённая с кабачками: вегетарианцы и любители капусты оценят по достоинству

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста с кабачками — вкусное и лёгкое вегетарианское блюдо. Оно прекрасно подходит для лёгкого обеда или ужина и может подаваться самостоятельно или в сочетании с мясом. Приготовление не занимает много времени, главное — нарезать овощи.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

300 г белокочанной капусты;

1 кабачок;

1 морковь;

1 луковица;

соль и перец по вкусу;

0,5 чайной ложки хмели-сунели;

подсолнечное масло для жарки;

3-4 зубчика чеснока;

1-2 столовые ложки томатной пасты.

Приготовление

Нарежьте кабачок соломкой, если он молодой, шкурку можно не снимать. Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на тёрке. Разогрейте подсолнечное масло в сковороде, выложите кабачки и посолите. Жарьте 3-4 минуты, затем добавьте лук и морковь. Тонко нашинкуйте капусту. Добавьте её в сковороду через несколько минут после лука и моркови. Жарьте 7 минут, постоянно помешивая. Добавьте к капусте томатную пасту, чёрный перец, хмели-сунели и соль. Можете в дополнение использовать свои любимые специи. Тушите овощи под крышкой ещё 7 минут, при необходимости добавьте воду. В конце выдавите чеснок через пресс, перемешайте и дайте капусте "подумать" на выключенной плите под крышкой 10 минут. Подавайте тушёную капусту с кабачками, посыпав измельчённой петрушкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.



Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.

