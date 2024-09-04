Готовим лёгкий гарнир или ужин для худеющих: вкусная тушёная капуста с кабачками

Тушёная капуста с кабачками — вкусное и лёгкое вегетарианское блюдо. Оно прекрасно подходит для лёгкого обеда или ужина и может подаваться самостоятельно или в сочетании с мясом. Приготовление не занимает много времени, главное — нарезать овощи.
Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
300 г белокочанной капусты;
1 кабачок;
1 морковь;
1 луковица;
соль и перец по вкусу;
0,5 чайной ложки хмели-сунели;
подсолнечное масло для жарки;
3-4 зубчика чеснока;
1-2 столовые ложки томатной пасты.
Приготовление
Нарежьте кабачок соломкой, если он молодой, шкурку можно не снимать.
Нарежьте лук полукольцами, морковь натрите на тёрке. Разогрейте подсолнечное масло в сковороде, выложите кабачки и посолите. Жарьте 3-4 минуты, затем добавьте лук и морковь.
Тонко нашинкуйте капусту. Добавьте её в сковороду через несколько минут после лука и моркови. Жарьте 7 минут, постоянно помешивая.
Добавьте к капусте томатную пасту, чёрный перец, хмели-сунели и соль.
Можете в дополнение использовать свои любимые специи.
Тушите овощи под крышкой ещё 7 минут, при необходимости добавьте воду. В конце выдавите чеснок через пресс, перемешайте и дайте капусте "подумать" на выключенной плите под крышкой 10 минут.
Подавайте тушёную капусту с кабачками, посыпав измельчённой петрушкой. Приятного аппетита!
Уточнения
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. Сортогруппы капусты огородной включают бело- и краснокочанную, цветную, савойскую, брюссельскую капусту, романеско, кольраби, брокколи, а также бескочанные формы — кале, декоративную и другие.
Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
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