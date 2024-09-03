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Турецкий плов с баклажанами: нежный и рассыпчатый, понравится вегетарианцам

Турецкий плов с баклажанами: булгур, много овощей и ароматных специй
1:41
Еда

Плов с баклажанами — традиционное блюдо турецкой кухни, которое сочетает в себе ароматы овощей, специй и нежного булгура. Это вкусное и сытное блюдо станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола.

Турецкий плов с баклажанами: булгур, много овощей и ароматных специй
Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • булгур — 2 стакана;
  • вода — 4 стакана;
  • баклажаны — 2 штуки;
  • помидоры — 2 штуки;
  • болгарский перец — 1 штука;
  • растительное масло — 2 столовые ложки;
  • зира (кумин) — 1 чайная ложка;
  • хлопья чили — 2-3 щепотки;
  • соль и перец по вкусу.

Инструкция по приготовлению

  1. Нарежьте баклажаны кружочками, посыпьте крупной солью, сложите в миску и оставьте на 20-30 минут для удаления горечи.
  2. Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
  3. Освободите болгарский перец от семян и нарежьте мелким кубиком. Добавьте к луку и обжаривайте ещё 3 минуты.
  4. Добавьте нарезанные помидоры и тушите ещё 5 минут.
  5. Промойте булгур и выложите в кастрюлю к овощам, перемешайте и прогрейте 2-3 минуты.
  6. Влейте воду, доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Тушите на медленном огне в течение 25 минут.
  7. Промойте баклажаны от соли, порежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до румяности.
  8. Выложите баклажаны в плов, добавьте специи и перемешайте. Тушите ещё 5 минут.
  9. Выключите огонь, накройте кастрюлю полотенцем и томите блюдо под крышкой ещё 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
Посуда для подачи плова на стол называется пловница, в Средней Азии — ляган или табак/тавак/товок.

Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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