Турецкий плов с баклажанами: нежный и рассыпчатый, понравится вегетарианцам

Турецкий плов с баклажанами: булгур, много овощей и ароматных специй

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов с баклажанами — традиционное блюдо турецкой кухни, которое сочетает в себе ароматы овощей, специй и нежного булгура. Это вкусное и сытное блюдо станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, CC BY 3.0

Ингредиенты:

булгур — 2 стакана;

вода — 4 стакана;

баклажаны — 2 штуки;

помидоры — 2 штуки;

болгарский перец — 1 штука;

растительное масло — 2 столовые ложки;

зира (кумин) — 1 чайная ложка;

хлопья чили — 2-3 щепотки;

соль и перец по вкусу.

Инструкция по приготовлению

Нарежьте баклажаны кружочками, посыпьте крупной солью, сложите в миску и оставьте на 20-30 минут для удаления горечи. Разогрейте растительное масло в кастрюле и обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности. Освободите болгарский перец от семян и нарежьте мелким кубиком. Добавьте к луку и обжаривайте ещё 3 минуты. Добавьте нарезанные помидоры и тушите ещё 5 минут. Промойте булгур и выложите в кастрюлю к овощам, перемешайте и прогрейте 2-3 минуты. Влейте воду, доведите до кипения, посолите и поперчите по вкусу. Тушите на медленном огне в течение 25 минут. Промойте баклажаны от соли, порежьте небольшими кубиками и обжарьте на растительном масле до румяности. Выложите баклажаны в плов, добавьте специи и перемешайте. Тушите ещё 5 минут. Выключите огонь, накройте кастрюлю полотенцем и томите блюдо под крышкой ещё 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.

Посуда для подачи плова на стол называется пловница, в Средней Азии — ляган или табак/тавак/товок.



Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل‎), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.

