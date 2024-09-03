Турецкий плов с баклажанами: нежный и рассыпчатый, понравится вегетарианцам

Плов с баклажанами — традиционное блюдо турецкой кухни, которое сочетает в себе ароматы овощей, специй и нежного булгура. Это вкусное и сытное блюдо станет отличным выбором для семейного ужина или праздничного стола.
Ингредиенты:
Инструкция по приготовлению
Приятного аппетита!
Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия). Отличительным свойством плова является его рассыпчатость, достигаемая соблюдением технологии приготовления риса и добавлением в плов животного или растительного жира, препятствующего слипанию крупинок.
Посуда для подачи плова на стол называется пловница, в Средней Азии — ляган или табак/тавак/товок.
Булгу́р (тур. bulgur), булгор, бурголь, бургуль (араб. برغل), бургель, гургур, плигури (греч. Πλιγούρι, турецкий рис) — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Широко используется на Ближнем Востоке, Кавказе, Юге России, Балканах, севере Индии и в Пакистане, где он называется далия.
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