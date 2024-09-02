Россиянам рассказали об определении спелости свёклы и о правилах её хранения

Хранить свёклу следует вместе с картофелем или ветками рябины — эксперт

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Автор и ведущий Telegram-канала "Мой урожай | Сад. Огород. Цветы", а также профессиональный агроном Алексей Володихин сообщил, что выкапывать свёклу важно до наступления холодной погоды. Иначе она не будет долго храниться.

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По его словам, спелость свёклы можно определить по листьям. Они становятся жёлтыми и увядшими, если корнеплод созрел. Кроме того, верхушка готовой к сбору свёклы должна иметь типичный для сорта цвет, быть плотной и не очень твёрдой при нажатии.

"Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 сантиметр. Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7-10 сантиметров. Но и большие могут пролежать до следующего урожая", — отметил эксперт.

Алексей Володихин добавил, что есть 2 лучших способа хранения свёклы — вместе с картофелем и под ветками рябины.

В первом случае корнеплоды образуют идеальный симбиоз. Картофель любит влагу, а свёкла — её отдаёт. Именно поэтому свёклу часто хранят поверх картофеля в одном ящике.

Во втором случае рябина выделяет фитонциды. Эти вещества подавляют рост и развитие патогенных микроорганизмов, а также плесени. Свёклу выкладывают в ящики или на полки в погребе. Cверху её прикрывают ветками рябины вместе с листьями и ягодами, пишет tagilcity.ru.

Уточнения

Фитонци́ды — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и играющие одну из основных ролей в иммунитете растений и аллелопатии.

