Россиянам рассказали об определении спелости свёклы и о правилах её хранения

Автор и ведущий Telegram-канала "Мой урожай | Сад. Огород. Цветы", а также профессиональный агроном Алексей Володихин сообщил, что выкапывать свёклу важно до наступления холодной погоды. Иначе она не будет долго храниться.
По его словам, спелость свёклы можно определить по листьям. Они становятся жёлтыми и увядшими, если корнеплод созрел. Кроме того, верхушка готовой к сбору свёклы должна иметь типичный для сорта цвет, быть плотной и не очень твёрдой при нажатии.
"Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 сантиметр. Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7-10 сантиметров. Но и большие могут пролежать до следующего урожая", — отметил эксперт.
Алексей Володихин добавил, что есть 2 лучших способа хранения свёклы — вместе с картофелем и под ветками рябины.
В первом случае корнеплоды образуют идеальный симбиоз. Картофель любит влагу, а свёкла — её отдаёт. Именно поэтому свёклу часто хранят поверх картофеля в одном ящике.
Во втором случае рябина выделяет фитонциды. Эти вещества подавляют рост и развитие патогенных микроорганизмов, а также плесени. Свёклу выкладывают в ящики или на полки в погребе. Cверху её прикрывают ветками рябины вместе с листьями и ягодами, пишет tagilcity.ru.
Фитонци́ды — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и играющие одну из основных ролей в иммунитете растений и аллелопатии.
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