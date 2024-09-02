Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Politico: гимн Украины "вшили" в предвыборный софт США
Полезные советы: как правильно чистить бассейн
Как отучить кота запрыгивать на стол: без наказаний и стресса
Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
SCMP: в Китае призвали защищать Землю от астероидов ядерным оружием
Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
Готовим вкусный паштет из моркови с грецкими орехами
Гастроэнтеролог рассказал, какие состояния могут быть причиной вздутия живота

Россиянам рассказали об определении спелости свёклы и о правилах её хранения

Хранить свёклу следует вместе с картофелем или ветками рябины — эксперт
1:34
Еда

Автор и ведущий Telegram-канала "Мой урожай | Сад. Огород. Цветы", а также профессиональный агроном Алексей Володихин сообщил, что выкапывать свёклу важно до наступления холодной погоды. Иначе она не будет долго храниться.

Хранить свёклу следует вместе с картофелем или ветками рябины — эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, спелость свёклы можно определить по листьям. Они становятся жёлтыми и увядшими, если корнеплод созрел. Кроме того, верхушка готовой к сбору свёклы должна иметь типичный для сорта цвет, быть плотной и не очень твёрдой при нажатии.

"Когда корнеплоды выкопаны, у них обрезают листья так, чтобы остались черешки длиной 1 сантиметр. Лучше хранятся корнеплоды диаметром 7-10 сантиметров. Но и большие могут пролежать до следующего урожая", — отметил эксперт.

Алексей Володихин добавил, что есть 2 лучших способа хранения свёклы — вместе с картофелем и под ветками рябины.

В первом случае корнеплоды образуют идеальный симбиоз. Картофель любит влагу, а свёкла — её отдаёт. Именно поэтому свёклу часто хранят поверх картофеля в одном ящике.

Во втором случае рябина выделяет фитонциды. Эти вещества подавляют рост и развитие патогенных микроорганизмов, а также плесени. Свёклу выкладывают в ящики или на полки в погребе. Cверху её прикрывают ветками рябины вместе с листьями и ягодами, пишет tagilcity.ru.

Уточнения

Фитонци́ды — образуемые растениями биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий, микроскопических грибов, простейших и играющие одну из основных ролей в иммунитете растений и аллелопатии. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Правильная обрезка крыжовника: залог крупной ягоды и здорового роста куста

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.

Ежегодная обрезка крыжовника — гарантия богатого урожая крупных и сочных ягод
Банк БРИКС помогает развивающимся странам стать независимыми от Запада
Благодаря банку БРИКС развивающиеся страны могут стать более независимыми от Запада
Самые злые породы собак: топ-3
Индийский мотогонщик Тупили попал в книгу рекордов Гиннеса со своим мотоциклом
В Харькове 9 "Искандеров" уничтожили боевиков ВСУ, США, Польши, Германии и Литвы Дмитрий Плотников История главной битвы Петра I на суше: "Лишь ты воздвиг, герой Полтавы, огромный памятник себе" Сергей Лебедев В спецоперации на Украине наступает момент истины Виктор Пахомов
ГАИ раскрыли секрет: как не получить штраф за остановку в запрещенной зоне
Рагу из кабачков и баклажанов с помидорами и перцем: просто нарежьте и тушите все ингредиенты вместе
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Сводка с фронта: массовый налёт дронов на Москву, Киев передал США список целей в РФ для ракет ATACMS
Последние материалы
В Италии удивились тому, как санкции против России ускорили дедолларизацию
Турция озвучила свои ожидания по числу туристов к концу года
Сийярто: Венгрия не выживет без российской нефти
SCMP: в Китае призвали защищать Землю от астероидов ядерным оружием
Тренер Прыгунов рассказал, как отжиматься в гравитроне
Готовим вкусный паштет из моркови с грецкими орехами
Гастроэнтеролог рассказал, какие состояния могут быть причиной вздутия живота
В США отреагировали на пополнение AUKUS новыми бомбардировщиками
Как подчеркнуть скулы с помощью макияжа
Депутат Миронов призвал переходить на отечественный автопром
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.