Как приготовить паштет из моркови с грецкими орехами

Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.