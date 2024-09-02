Как приготовить паштет из моркови с грецкими орехами

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного паштета из моркови с грецкими орехами. Приготовить его довольно просто. Рассказываем, как именно.
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Ежегодная обрезка крыжовника — это залог обильного урожая крупных и сочных ягод. Дело в том, что крыжовник имеет удивительную способность быстро разрастаться. Если не контролировать этот процесс, куст будет загущаться, что приведёт к уменьшению размера ягод и повышению риска заболеваний.