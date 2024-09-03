Как испечь кекс с чёрной смородиной в духовке: простой и вкусный рецепт для всей семьи

Пошаговый рецепт воздушного кекса с чёрной смородиной

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Пирог с чёрной смородиной, испечённый в духовке, станет настоящим удовольствием, особенно летом и в начале осени, когда можно использовать свежие ягоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Schnäggli, CC BY-SA 3.0

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 230 г;

Сливочное масло — 150 г;

Сахар — 150 г;

Чёрная смородина — 100 г;

Крупные куриные яйца — 3 шт.;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Ванилин — щепотка (1 г).

Инструкция по приготовлению:

Начните с подготовки всех ингредиентов. Используйте муку высшего сорта, а яйца должны быть крупными и отборными. Если яйца небольшие, возьмите 4 штуки. Ягоды могут быть свежими или замороженными, но размораживать их не следует. Сливочное масло достаньте заранее, чтобы оно успело дойти до комнатной температуры.

Тщательно промойте ягоды и обсушите их на бумажных салфетках. В рецепте используется чёрная смородина, но вы можете заменить ее черникой, клюквой, малиной, земляникой, вишней, красной или белой смородиной или же использовать смесь различных ягод. Посыпьте ягоды 1 ст. л. муки из общего количества и перемешайте, чтобы ягоды были равномерно покрыты мукой. Если используете замороженные ягоды, добавляйте муку непосредственно перед тем, как положить их в тесто, чтобы они не успели разморозиться и выделить сок. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, сахар и ванилин. Взбейте миксером до пышного состояния. Добавляйте яйца по одному, каждый раз тщательно взбивая тесто. Постепенно всыпайте просеянную с разрыхлителем муку, продолжая взбивать до однородной массы. При необходимости можно добавить немного больше или меньше муки. О работе с разрыхлителем и особенностях муки вы можете узнать в отдельных статьях, ссылки на которые приведены в конце рецепта. Должно получиться мягкое, воздушное и густое тесто. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды, стараясь не повредить их. Смажьте форму для кекса сливочным маслом. Выложите тесто в форму и разровняйте. Поместите кекс в разогретую до 170°C духовку и выпекайте 35-45 минут до готовности (проверяйте сухой шпажкой). Время выпекания может варьироваться в зависимости от вашей духовки. Нарежьте кекс с чёрной смородиной на порционные кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сморо́дина чёрная (лат. Ríbes nígrum) — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

