7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу

• кусочек черного хлеба;
• одно яйцо;
• одна сосиска;
• один томат;
• 20-30 г твердого сыра;
• по ложке майонеза и кетчупа.
1. Порежьте кусок черного хлеба на небольшие кубики.
2. В миску вбейте одно яйцо и хорошо взболтайте его, положите к нему кубики хлеба и дайте им пропитаться.
3. Возьмите сосиску и нарежьте ее кружочками.
4. Помидор порежьте тонкими дольками.
5. Сыр нарежьте слайсами.
6. Хлеб смешайте с ложкой майонеза и кетчупа.
7. Сверху положите сосиски, потом помидоры и кусочки сыра.
8. Отправьте пиццу в микроволновку на пять минут.
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