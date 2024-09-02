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7 минут и готово: делаем быструю и вкусную пиццу

Рецепт приготовления пиццы в микроволновке
0:54
Еда

Ингредиенты

• кусочек черного хлеба;

Рецепт приготовления пиццы в микроволновке
Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

• одно яйцо;

• одна сосиска;

• один томат;

• 20-30 г твердого сыра;

• по ложке майонеза и кетчупа.

Приготовление

1. Порежьте кусок черного хлеба на небольшие кубики.

2. В миску вбейте одно яйцо и хорошо взболтайте его, положите к нему кубики хлеба и дайте им пропитаться.

3. Возьмите сосиску и нарежьте ее кружочками.

4. Помидор порежьте тонкими дольками.

5. Сыр нарежьте слайсами.

6. Хлеб смешайте с ложкой майонеза и кетчупа.

7. Сверху положите сосиски, потом помидоры и кусочки сыра.

8. Отправьте пиццу в микроволновку на пять минут.

 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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