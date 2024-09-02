Как приготовить картофель по-деревенски: подробный рецепт вкусного и полезного домашнего блюда

Лучший рецепт картофеля по-деревенски: как сделать аппетитные дольки дома

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные блюда всегда выглядят аппетитно и обладают восхитительным вкусом, поэтому многие предпочитают не обращать внимания на возможный вред от их употребления.

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, CC BY 2.0

Если хотите порадовать своих близких, попробуйте запечь картофельные дольки в деревенском стиле. Такой домашний картофель будет значительно полезнее аналогичного блюда из фастфуда.

Приготовление:

Сначала очистите картофель и нарежьте его на дольки. В кастрюлю налейте воду и добавьте по две чайные ложки соли на каждый литр жидкости. Если картофель молодой, его можно просто хорошо вымыть и не очищать кожуру. Дождитесь, пока вода закипит. После этого откиньте картофель на дуршлаг, чтобы избавиться от лишней влаги. Переложите дольки в миску с крышкой, добавьте несколько ложек качественного растительного масла. Затем добавьте специи. Отличным выбором будут различные виды перца, хмели-сунели, карри, куркума, паприка и другие. Добавьте щедрое количество специй и равномерно распределите их по картофелю. Выложите дольки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180 градусов. Через 15 минут перемешайте картофель.

Готовьте его еще 20 минут, чтобы получить румяные дольки по-деревенски.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

