Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий

Рагу из кабачков и картофеля: может быть и вкусным гарниром, и отличным самостоятельным блюдом

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачковое рагу с картофелем — это вкусное и питательное блюдо, подходящее для вегетарианцев, детей и тех, кто соблюдает пост. Благодаря низкому содержанию калорий и отсутствию продуктов животного происхождения, оно является полезным и диетическим.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Для приготовления рагу вам потребуются следующие ингредиенты:

молодые кабачки — 2 штуки;

картофель — 4 штуки среднего размера;

помидоры — 2 штуки;

свежая зелень — 1 пучок;

репчатый лук — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 45 мл;

смесь специй для овощей — по вкусу.

Процесс приготовления

Вымойте овощи под проточной холодной водой.

Очистите картофель (если он молодой, то можно оставить кожуру) и нарежьте крупными кубиками.

Кабачки также нарежьте крупными кубиками, не очищая от кожуры.

Мелко порубите лук, зелень и чеснок.

Нарежьте ломтиками картофель и помидоры.

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде и обжарьте лук до золотистого цвета (примерно 3 минуты).

Добавьте кабачки и готовьте, пока они не выделят сок.

Положите картофель и томаты в сковороду, накройте крышкой и тушите, периодически перемешивая лопаткой.

В конце приготовления добавьте специи и рубленый чеснок, перемешайте и тушите ещё 1-2 минуты на слабом огне.

Снимите сковороду с плиты и подавайте горячее рагу из кабачков и картофеля как основное блюдо или гарнир к мясу и рыбе.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — возбуждать аппетит) — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе. Появившись как заимствованное слово для обозначения иностранного блюда, рагу закрепилось в русском языке как название подобного рода блюд. Впервые упоминается уже у Радищева.

В итальянской кухне рагу (итал. Ragù) — густой мясной или рыбный соус для пасты. От французского тёзки отличается, как правило, более измельчёнными ингредиентами. Классическим примером является ragù alla bolognese (соус болоньезе).



Кабачок (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.

