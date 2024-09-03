Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля

Купаты для гриля: готовятся из свинины с большим количеством сала и лука для сочности

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Купаты — прекрасная альтернатива шашлыку. Их обычно готовят из баранины, говядины или свинины. Для более лёгкого варианта подойдут курица или индейка. Чтобы купаты были более нежными и сочными, в фарш добавляют много лука или мелко нарезанное сало.

Фото: commons.wikimedia.org by Dirk Vorderstraße, CC BY 2.0

Ингредиенты на 8 порций:

свинина — 1,5 кг;

сало — 300 г;

репчатый лук — 3 штуки;

вода — 200 мл;

хмели-сунели — 2 чайные ложки;

чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

натуральная оболочка — 5 штук.

Приготовление

Прокрутите свинину и лук в мясорубке. При желании можно заранее обжарить лук на растительном масле, чтобы он стал прозрачным, чтобы придать фаршу тонкий аромат. Переложите фарш в глубокую ёмкость, приправьте солью и специями. Хорошо вымешивайте его руками, понемножку вливая в него холодную воду. Это сделает консистенцию фарша пластичной и удобной для работы. Прикройте ёмкость с фаршем пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на час. Охлаждённое мясо будет легче формировать. Промойте натуральную оболочку и закрепите её на специальной насадке для колбасок на мясорубке. Наполняйте оболочку фаршем не слишком туго. Когда заполните всю оболочку, перевяжите оба конца прочной натуральной нитью. Теперь перекручивайте оболочку с фаршем по всей длине каждые 15 см, чтобы сформировать одинаковые по длине колбаски. Перед жаркой купат на решётке гриля проткните их зубочисткой в нескольких местах, чтобы оболочка не лопнула при нагревании. Готовьте купаты на гриле при умеренной температуре, время от времени переворачивая. Обычно купаты среднего размера готовятся 15-25 минут.

Уточнения

Купаты (груз. კუპატი) — особый вид грузинских пресервированных сырых колбас, нуждающихся в кулинарной обработке. Купаты готовят на углях или гриле таким же образом, как и другие сырые колбасы.



Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь. Блюда, жаренные на гриле, называются «грилье́» (фр. grillé).

