Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями

Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:

болгарский перец — 1 кг;

чеснок — 1 головка;

лук репчатый — 1 штука;

петрушка — 1 пучок;

соль — 0,5-1 столовая ложка;

сахар — 1-2 столовые ложки;

уксус 9 % — 2 столовые ложки;

чёрный молотый перец — по вкусу;

хмели-сунели — 0,5-1 чайная ложка;

растительное масло — 4 столовые ложки.

Приготовление

Подготовьте все ингредиенты. Помойте перец, удалите хвостики и семена. Нарежьте крупными ломтиками. Крупно порубите лук и петрушку, чеснок пропустите через пресс. Соедините перец, репчатый лук, чеснок и петрушку. Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец и хмели-сунели. Влейте растительное масло. Перемешайте и оставьте на 1 час. Переложите перец в кастрюлю, доведите до кипения и варите на маленьком огне под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая. Влейте уксус, перемешайте и проварите ещё 2-4 минуты. Снимите с плиты. Разложите закуску по стерилизованным банкам, закройте крышкой и укутайте полотенцем. Оставьте до полного остывания.

Закуска из болгарского перца по-грузински готова. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

