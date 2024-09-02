Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями

Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM
Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:
болгарский перец — 1 кг;
чеснок — 1 головка;
лук репчатый — 1 штука;
петрушка — 1 пучок;
соль — 0,5-1 столовая ложка;
сахар — 1-2 столовые ложки;
уксус 9 % — 2 столовые ложки;
чёрный молотый перец — по вкусу;
хмели-сунели — 0,5-1 чайная ложка;
растительное масло — 4 столовые ложки.
Приготовление
Подготовьте все ингредиенты.
Помойте перец, удалите хвостики и семена. Нарежьте крупными ломтиками.
Крупно порубите лук и петрушку, чеснок пропустите через пресс.
Соедините перец, репчатый лук, чеснок и петрушку. Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец и хмели-сунели. Влейте растительное масло.
Перемешайте и оставьте на 1 час.
Переложите перец в кастрюлю, доведите до кипения и варите на маленьком огне под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая.
Влейте уксус, перемешайте и проварите ещё 2-4 минуты. Снимите с плиты.
Разложите закуску по стерилизованным банкам, закройте крышкой и укутайте полотенцем. Оставьте до полного остывания.
Закуска из болгарского перца по-грузински готова. Приятного аппетита!
Уточнения
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды. Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: