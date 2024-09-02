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Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями

Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
1:39
Еда

Закуска из болгарского перца по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое легко приготовить, и которое, несомненно, порадует вас долгой зимой.

Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Для него вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • болгарский перец — 1 кг;
  • чеснок — 1 головка;
  • лук репчатый — 1 штука;
  • петрушка — 1 пучок;
  • соль — 0,5-1 столовая ложка;
  • сахар — 1-2 столовые ложки;
  • уксус 9 % — 2 столовые ложки;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • хмели-сунели — 0,5-1 чайная ложка;
  • растительное масло — 4 столовые ложки.

Приготовление

  1. Подготовьте все ингредиенты.
  2. Помойте перец, удалите хвостики и семена. Нарежьте крупными ломтиками.
  3. Крупно порубите лук и петрушку, чеснок пропустите через пресс.
  4. Соедините перец, репчатый лук, чеснок и петрушку. Добавьте соль, сахар, чёрный молотый перец и хмели-сунели. Влейте растительное масло.
  5. Перемешайте и оставьте на 1 час.
  6. Переложите перец в кастрюлю, доведите до кипения и варите на маленьком огне под крышкой 15-20 минут, периодически помешивая.
  7. Влейте уксус, перемешайте и проварите ещё 2-4 минуты. Снимите с плиты.
  8. Разложите закуску по стерилизованным банкам, закройте крышкой и укутайте полотенцем. Оставьте до полного остывания.

Закуска из болгарского перца по-грузински готова. Приятного аппетита!

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
Стручковый перец сельскохозяйственная овощная культура. Многолетний полукустарник, но в условиях умеренного климата обычно выращивается как однолетнее растение. Сорта стручкового перца делят на сладкие и острые. В числе последнеупомянутых присутствует и красный острый перец, жгучий вкус которому придаёт алкалоид капсаицин. Разновидности с плодами сладкого вкуса — пе́рец сла́дкий. Существует множество сортотипов, например пе́рец болга́рский.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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