Советы по выбору дыни: как определить спелость и сладость

Как определить сладость дыни при покупке

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат и сочность дыни во многом зависят от её сорта. Эксперты рассказали, как выбрать наиболее сладкий плод. Разные сорта дыни отличаются не только внешним видом, но и вкусовыми качествами.

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Классический сорт "Колхозница" имеет жёлтую кожуру и белую, иногда с зелёными прожилками, мякоть. Не менее популярна среди россиян узбекская "Торпеда" с полосатой кожурой и оранжевой мякотью. Оба сорта известны своей сладостью. Также сладкими сортами являются "Канталупа", "Медовая" и "Галия".

Существует мнение, что чем тяжелее дыня, тем она слаще, но вес не всегда является показателем сладости, отмечают эксперты из Inmyroom. Кроме того, не стоит доверять трещинам на боках: такие повреждения могут стать источником опасных бактерий.

Эксперты из редакции "Едим Дома" добавляют, что спелая дыня должна быть упругой на ощупь, но в районе "носика" слегка проминается. Кожура не должна быть ни слишком мягкой, ни слишком твёрдой.

"Постучите по дыне: хороший сочный плод издаёт глухой звук", — советуют эксперты.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Родиной дыни считается Средняя Азия и Малая Азия. Дыня — тепло- и светолюбивое растение, устойчивое к засолению почвы и засухе, плохо переносит повышенную влажность воздуха. На одном растении в зависимости от сорта и места возделывания может сформироваться от двух до восьми плодов, массой от 1,5 до 10 кг. Плод дыни — тыквина — имеет шаровидную или цилиндрическую форму, зелёной, жёлтой, коричневой или белой окраски, как правило с зелёными полосками. Период вызревания — от двух до шести месяцев.



