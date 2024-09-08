Как сделать вяленые помидоры всего за несколько минут

Рецепт вяленых помидоров в микроволновке

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовить вяленые помидоры можно быстро и без использования духовки — достаточно микроволновки.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Вяленые томаты — популярная закуска, которую обычно сушат в духовке перед тем, как залить маслом и закрыть в банку. Однако процесс можно значительно ускорить, используя микроволновую печь.

Для этого рецепта вам понадобятся помидоры сливовидной формы, соль, молотый чёрный перец, сахар, базилик, прованские травы, чеснок и подсолнечное или оливковое масло.

Разрежьте помидоры пополам, удалите сердцевину и разложите их срезом вверх на плоской тарелке, подходящей для микроволновки. Сушите томаты на максимальной мощности в течение 5-7 минут. Образовавшийся сок слейте в отдельную емкость — его можно использовать позже.

После этого посолите помидоры, добавьте сахар, перец и ароматные травы, затем снова отправьте их в микроволновку на 5 минут. Откройте дверцу, чтобы выпустить пар, и продолжите сушку еще 3 минуты. Готовность помидоров определяется по их внешнему виду: они станут суше, слегка сожмутся, но останутся мягкими.

Далее переходим к консервации. В стерилизованную банку налейте немного масла, выложите слой томатов, добавьте чеснок и томатный сок, который остался после первого этапа сушки. Повторяйте слои, пока банка не заполнится. Закройте её крышкой и оставьте в холодильнике на пару дней. Вяленые помидоры будут готовы к подаче, их можно использовать как гарнир, добавлять в тосты или украшать ими блюда.

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

